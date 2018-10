[국대스탁론]과 함께라면 9%만 올라도 상한가!!

무역분쟁 흐름속에 증시 하락 및 횡보가 계속되면서 본전 회복을 위해 돈이 테마주에 몰리고 있다. 이런 흐름에서 투자정보를 가지고 레버리지 전략을 구사하려는 투자자들에게 국대 스탁론이 큰 도움이 되고 있다.



주식을 추가 매수하고 싶지만, 자금이 부족하면 어떻게 해야할까?

국대스탁론에서는 국가대표 선수처럼 개인투자자에게 투자방향을 트레이닝하고 있다.





1. 주식매입자금이 모자라면?

- 개인자본금을 400%로 만들 수 있는 추가매입 대출상품 ex)100만원 매수  400만원 매수

2. 반대매매로 고민이라면?

-국대스탁론의 대환대출 상품 ex) 월 0.408% 금리 1억대출시 월 40만원

3. 高금리의 스탁론을 이용중이라면?

-저금리 연 4%대 상품 ex) 금리 2% 만 줄이면 1년 200만원 절약

4. 집중적인 투자로 큰 수익을 원한다면?

-100% 한 종목 집중투자 상품 ex) 하이리스크 하이리턴!!!



국대스탁론에서는 해피콜을 통해 개인투자자에게 꼭 맞는 상품을 추천하고 있다.



국대스탁론에서는 자기자본을 400%로 올리고, 한 종목에 100%집중투자를 할 수 있는 상품과 더불어 업계유일 4%대 상품으로 즐거운 주식투자를 할 수 있다.



국대스탁론은 2005년 스탁론을 최초 개발해 지금까지 최상의 서비스를 한결같이 제공해온 기업이다. 주식관련대출이 처음이라 안내를 받고 싶거나 이용을 신청하려면 지금 바로 카카오톡/전화로 신청해보자. (무료 상담)



ㆍ 업계유일 4% 대 / 한종목 100%투자상품

ㆍ이용 중인 신용/미수/주식담보대출을 국대스탁론으로 대환

또한, 카카오스탁 독점 제휴로 자신의 투자성향에 따른 맞춤 상품을 비교분석하여 합리적인 주식투자를 진행할 수 있다.



윤병찬 기자 / yoon4698@heraldcorp.com