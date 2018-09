트럼프 “2차 북미정상회담 시기ㆍ장소 곧 발표”

문재인<왼쪽> 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 24일 오후 (현지시간) 미국 뉴욕 롯데 뉴욕팰리스 호텔에서 정상회담을 열고 있다. [연합뉴스]

[헤럴드경제] 도널드 트럼프 미국 대통령은 2차 북미정상회담 개최 시기 및 장소가 논의되고 있으며, 곧 발표될 것이라고 말했다. 2차 정상회담 개최를 공식화한 것으로 북미 비핵화 대화가 답보 상태를 벗어나게 될 지 주목된다.트럼프 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕의 롯데뉴욕팰리스호텔에서 열린 문재인 대통령과의 한미정상회담 모두 발언 및 한미 자유무역협정(FTA) 개정 협정문 서명식에서 이같이 밝혔다.트럼프 대통령은 "김 위원장은 개방적이고 훌륭하다. 그의 협상타결에 대한 큰 열정을 확인했다"며 "머지않아(in the not too distant future) 김 위원장과 두 번째 정상회담을 할 것"이라고 말했다. 그는 다만 "우리는 서두르지 않고 있다. 서두를 것 없다"라고 덧붙였다.2차 정상회담 방식 및 장소와 관련해선 "1차 회담과 비슷한 형식으로 열릴 것"이라며 "아마 (싱가포르가 아닌) 다른 장소일 것"이라고 말했다. 마이크 폼페이오 국무장관이 2차 북미정상회담 개최 문제를 담당하고 있다고 했다.트럼프 대통령은 "북한은 엄청난 경제적 잠재력을 갖고 있고, 김 위원장과 북한주민은 잠재력이 실현되는 것을 보고 싶어 한다. 우리는 그들을 도울 것"이라며 북한의 비핵화에 대한 경제적 대가를 약속했다.