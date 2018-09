트럼프 “北과 매우 사이 좋아…김정은과 2차정상회담 곧 열릴 것”

[사진=AP연합]

[뉴욕(헤럴드경제)=문재연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 북한 김정은 국무위원장과 좋은 관계를 유지하고있으며, 곧 2차 북미정상회담이 열릴 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 뉴욕에서 열리고 있는 유엔총회에 참석해 기자들에게 “북한과의 관계는 매우 좋아지고 있고 많은 것이 준비돼 있다”며 “곧(quite soon) 2차 정상회담이 열릴 것 같다”고 말했다.트럼프 대통령은 “김정은(위원장)은 아름다운 편지를 써서 두 번째 회담을 요구했다”며 “우리는 만날 것(we will be doing that)”이라고 했다. 특히 “가까운 미래에, 매우 잘 진행되는 것처럼 보인다”며 “북한에 대한 엄청난 진전”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 김 위원장을 ‘로켓맨’이라며 비하하던 지난해와 지금의 북미 관계는 크게 달라졌다며 “그것(작년)은 다른 세상이고, 위험한 시간이었다. 지금은 1년이 지났고 훨씬 다른 시간이 됐다”고도 평가했다.트럼프 대통령은 이날 오후 뉴욕에서 문재인 대통령과 한미정상회담을 개최한다. 문 대통령은 이날 한미정상회담에서 평양 남북정상회담의 성과 및 김 위원장의 비밀메시지를 전달하고 연내 종전선언의 필요성을 강조할 것으로 관측된다.munjae@heraldcorp.com