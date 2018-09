방탄소년단 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’, 오리콘 주간앨범 차트 1위..한미일 음반차트 석권

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단이 한국어 앨범으로 한국과 미국에 이어 일본 음반 차트까지 석권했다.한국 가수가 한국어로 미주와 유럽, 일본까지 큰 반향을 몰고오는 것은 이례적이라는 표현을 넘어 K팝의 새로운 역사다.일본 오리콘 차트에 따르면, 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 9월 17일자(집계기간 9월 3일~9월 9일) 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 이름을 올렸다.이는 2016년 9월 일본 정규 2집 ‘YOUTH’, 2017년 10월 한국 앨범 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’, 2018년 4월 일본 정규 3집 ‘FACE YOURSELF’에 이어 통산 4번째 주간 앨범차트 1위 기록이다.앞서 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 대한민국 공인 음악차트 가온차트가 발표한 8월 월간 앨범 차트에서 193만 3450장의 판매량으로 가온차트 집계 역사상 가장 높은 판매량을 기록하며 1위에 올랐다.또한, 미국 빌보드의 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서도 1위를 차지하며, 올해 발매한 두 개의 앨범 모두 1위에 이름을 올리는 영광을 안았다.이 앨범은 공개 직후 미국을 비롯해 캐나다, 일본, 영국 등 전 세계 65개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 기록하기도 했다.방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식하는 앨범으로, ‘나 자신을 사랑하는 것이 진정한 사랑’이라는 내용을 담고 있다.한편, 방탄소년단은 12일(현지시간) 미국 오클랜드 오라클 아레나에서 ‘LOVE YOURSELF’ 투어를 이어간다. 오는 11월에는 도쿄를 시작으로 오사카, 나고야, 후쿠오카에서 9회에 걸친 일본 돔 투어를 진행한다./wp@heraldcorp.com