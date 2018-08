방탄소년단, 리패키지 앨범으로도 발매 첫 주 판매량 86만장 돌파

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단이 리패키지 앨범으로 발매 첫 주 음반 판매량 86만 장을 돌파했다.31일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 24일 발매한 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 음반 발매 일주일(8월 24일~30일) 동안 총 86만 8052장의 판매를 기록했다.2년 반 동안 이어진 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식한 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 리패키지 앨범임에도 86만 장 이상의 판매량을 달성하는 기록을 세웠다.리패키지 앨범 발매 직후에는 미국, 캐나다, 일본, 브라질, 영국 등 전 세계 65개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했으며, 타이틀곡 ‘IDOL’은 미국, 캐나다, 영국 등 66개 국가 및 지역 ‘톱 송’ 차트 1위에 이름을 올렸다. ‘IDOL’의 뮤직비디오는 한국 그룹 최단 시간 1억뷰를 돌파하며 전 세계적인 인기를 얻고 있다.한편, 방탄소년단은 30일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 31일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 9월1일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 9월2일 SBS ‘인기가요’를 통해 컴백 무대를 선보인다./wp@heraldcorp.com