한국타이어가 오는 9월 1일 저소음 및 주행능력을 강화해 전기차에 최적화된 2세대 전기차 전용 타이어 ‘키너지 AS EV(Kinergy AS EV)’를 출시한다고 27일 밝혔다.



1세대 전기차 전용 타이어의 경우 회전저항저감과 내마모성 기술이 우선시돼 연비와 내구성은 향상됐지만 자동차 주행의 핵심 성능인 고속주행과 승차감까지 완벽하게 구현하지는 못했다.



이를 보완해 출시된 ‘키너지 AS EV’는 전기차 모델에 최적화된 초저소음 환경을 구현했다. 아울러 초고성능 승용차용 타이어 수준의 편안한 승차감과 최상의 주행성능 및 조종 안정성도 높였다.



