방탄소년단 ‘IDOL’, 전세계 66개 지역 휩쓸다..아이튠즈 ‘톱 송‘ 차트 1위

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단이 리패키지 앨범으로 한국뿐만 아니라 전 세계 차트를 휩쓸고 있다.방탄소년단이 지난 24일 발표한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 공개 직후 미국, 캐나다, 일본, 브라질, 영국 등 전 세계 65개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다.타이틀곡 ‘IDOL’은 미국, 캐나다, 영국 등 66개 국가 및 지역 ‘톱 송’ 차트 1위를 기록했으며, 니키 미나즈가 피처링에 참여한 ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’ 역시 니카라과, 마카오, 도미니카공화국 등 9개 지역에서 1위에 올랐다.특히, 미국 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서는 ‘Euphoria’ 2위, IDOL(Feat.Nicki Minaj) 3위, ‘I‘m Fine’ 4위, ’Epiphany‘ 5위, ‘Trivia 轉 : Seesaw’ 6위, ‘Trivia 起 : Just Dance’ 7위, Answer : Love Myself’ 8위, ‘Trivia 承 : Love’ 9위, ‘Serendipity (Full Length Edition)’ 10위로 전곡 줄 세우기는 물론 앨범에 수록된 26곡 모두 ‘TOP 50’에 이름을 올렸다.방탄소년단은 지난 24일 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’를 발표, 타이틀곡 ‘IDOL’로 8개 국내 음원차트 1위 석권과 동시에 수록곡 줄 세우기를 기록했다.‘IDOL’ 뮤직비디오 역시 자체 기록을 경신하며 한국 가수 최단 기간 유튜브 조회수 1000만 및 2000만 뷰를 달성하며, 전 세계적인 사랑을 받고 있다./wp@heraldcorp.com