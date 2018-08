전소미 JYP 떠난다…“어두운 밤이 빛나는 별을 만든다” SNS 심경글

[사진=헤럴드POP]

[헤럴드경제=이슈섹션] 가수 전소미가 JYP엔터테인먼트를 떠난다.20일 JYP엔터테인먼트는 “소속 아티스트 전소미와 상의하에 전속계약을 해지하는 것으로 합의다”며 “지금까지 함께해준 아티스트와 팬분들께 진심으로 감사드린다”고 공식 입장을 밝혔다.JYP 관계자는 전속계약 해지 이유에 대해서는 “따로 드릴 말씀이 없다”고 덧붙였다.앞서 전소미는 JYP의 걸그룹 서바이벌 Mnet ‘식스틴’을 통해 얼굴을 알렸다. 이후 ‘프로듀스 101’에 출연, 최종 1위를 차지하며 아이오아이로 데뷔해 활동을 펼친 바 있다.이 뿐만 아니라 KBS 2TV ‘언니들의 슬램덩크’를 비롯한 다양한 예능 프로그램에서 활약했으며 각종 광고 모델로 낙점되기도 했다.전소미는 JYP와 전속계약 해지 발표 하루 전인 지난 19일 인스타그램에 글을 업로드 했다.전소미는 근황 셀카와 함께 “The darkest nights produce the brightest stars. You guys are my everything. Love you lotsss(가장 어두운 밤이 가장 빛나는 별을 만든다. 당신들은 내 모든 것. 사랑해요)”라고 글을 남겼다.