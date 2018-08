엑소(EXO) “아름다운 강산, 한국에서 이런 것도 해봤니?”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 러시아 피겨 여제 메드베데바가 부끄러워하며 “너무 좋아 한다”고 고백한 월드스타 엑소(EXO)가 ‘아름다운 강산’ 대한민국을 지구촌에 자랑하는 캠페인의 중심에 섰다.문화체육관광부(장관 도종환)와 한국관광공사(사장 안영배)는 엑소를 모델로 외국인 개별관광객이 흥미롭게 체험할 수 있는 취향 맞춤형 콘텐츠를 담은 6개 테마, 21개 광고를 제작하여 해외 홍보한다고 6일 밝혔다.광고 주제는 “한국에서 이런 것도 해 봤니?(Korea Asks You, Have you ever?)”로, 외국인의 시선에서 바라본 한국만의 깊이 있고 독특한 경험들을 주 콘텐츠로 삼았다.6개 테마는 ‘역사와 전통’, ‘한국인의 일상생활’, ‘모험’, ‘트렌드’, ‘힐링’, ‘한류’로 2018년 광고모델이자 한국관광 명예홍보대사인 엑소 멤버 8명이 테마별 주연을 맡았다.DMZ, 임진각 등 한반도 평화관광 콘텐츠는 물론, 야시장, 포장마차, 찜질방, 한방스파 등 일상체험과 미술관, 뮤지컬, 국립국악원과 같은 흥미로운 예술 소재가 활용된다.또한 보령머드축제, 순천만 갯벌, 통영 루지체험, 제주 해녀, 요트체험 등 다양한 지방관광 콘텐츠를 중심으로 한 생활 밀착형 체험 소재도 소개한다.이번 광고는 8월 6일 티저광고를 시작으로 연말까지 해외 TV는 물론 유튜브, 페이스북 등 디지털 채널을 통해 전 세계에 소개될 예정이다. 해당 영상은 한국관광공사 공식 유튜브 사이트(www.youtube.com/imagineyourkorea) 를 통해 확인할 수 있다. 향후 공사는 해외지사를 활용해 국내 광고 촬영지의 관광 상품화 등 해외현지 관광 마케팅을 집중 전개할 계획이다.우병희 한국관광공사 브랜드광고팀장은 “최근 한류가 K-Pop 및 드라마를 벗어나, 한국의 일상생활 및 문화적 측면으로 다양하게 확산되고 있다. 엑소가 출연한 이번 광고는 세계 소비자의 눈길을 사로잡을 것”이라고 말했다.한편 엑소는 국내 기업과 함께 ‘아름다운 강산’ 공익광고 촬영에 나서 호평받기도 했다.abc@heraldcorp.com