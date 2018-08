핀콘, ‘헬로히어로 에픽배틀 for kakao’ 국내 정식 출시

모바일 수집형 RPG의 원조인 '헬로히어로'의 개발사 핀콘이 후속작 '헬로히어로 에픽배틀 for kakao'를 8월 2일 출시했다.'헬로히어로 에픽배틀 for kakao'는 2013년 출시 이후 글로벌 2,000만 다운로드를 기록하며 사랑을 받았던 '헬로히어로'의 15년 뒤 이야기를 담은 정식 후속작이다. 유명 웹툰 작가인 신태훈 작가(놓지마 정신줄)가 제작 초기부터 참여해 스토리와 배경을 구성한 것으로 알려져 있다.기존의 수집형 RPG에서 볼 수 없었던 30만 종 이상의 독립적인 외형 꾸미기와 모든 영웅들의 자유로운 스킬 셋팅을 통한 나만의 캐릭터를 만드는 재미가 특징이며, 향 후 국내 최초 스마트토이 연동을 통한 유니크한 영웅 수집 등을 추가로 즐길 수 있다.특히 국내 출시 이전에 동남아 서비스를 통해 게임의 완성도를 높여온 만큼, 게임 구성요소들의 탄탄함에 대해 자신감을 표하고 있다. 출시 이후에도 개성 넘치는 영웅들을 지속 추가할 계획이며, 전작에서 많은 인기를 누린 일부 인기 영웅들도 세월이 흘러 변화한 모습들로 등장할 예정이다. 전작을 재미있게 즐겼던 유저들에겐 새로운 재미 요소가 될 전망이다.한편, 핀콘은 '헬로히어로 에픽배틀 for kakao' 한국 출시를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 게임을 새롭게 시작하는 모든 유저에게 5만 원 상당의 '웰컴기프트'를 제공하고, 노멀 모드까지 클리어하면 최상 등급인 SS영웅 레오카드와 함께 카카오톡 이모티콘을 제공한다.윤아름 기자 game@heraldcorp.com