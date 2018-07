슈퍼, 헬스&뷰티를 더하다

지난 19일 첫선을 보인 ‘롯데슈퍼 with 롭스 1호점’이 고객들에게 인기를 끌면서 매출이 급상승하고 있다. 사진은 롯데슈퍼 with 롭스 1호점(시흥은행점) 내부 모습.

“H&B 제품도 구입하고 장도 볼 수 있으니 너무 좋은 것 같아요.”(30대 고객 김영미 씨)지난 19일 첫선을 보인 ‘롯데슈퍼 with 롭스 1호점’이 고객들에게 큰 호응을 얻고 있어 시선을 끌고 있다. 이 매장은 장보기형에 최적화된 롯데슈퍼의 형태에 헬스&뷰티(H&B) 전문매장인 ‘롭스’의 영업 노하우를 더해 선보인 첫 하이브리드 매장이다.27일 롯데슈퍼에 따르면 경기도 시흥시 은행동에 1호점을 낸 롯데슈퍼 with 롭스 1호점(시흥은행점)은 지난 19일 오픈 첫날 기존 대비 4배 이상의 매출을 기록했으며, 폭염에도 개점 이후 3일동안 매출이 지난해 동기대비 3배 이상 신장했다.롯데슈퍼 관계자는 “기존에 다루지 않던 제품이 늘어나자 매장에 방문하는 고객이 증가하고 있다”며 “매장에 방문한 고객들은 곳곳에 숨어 있는 제품을 찾는 쇼핑의 재미를 느끼며 매장에 보다 오래 머물게돼 자연스럽게 매출이 증가한 것으로 분석된다”고 했다.롯데슈퍼 with 롭스 시흥은행점은 슈퍼마켓 상품 6600여개를 5500여개로 축소하고 그 자리에 프리미엄급 H&B 상품과 단독 상품 4200여개를 도입해 40~50대 기존 고객은 물론 20~30대 젊은 고객까지 만족도를 높였다.이를 위해 스틱형 과일, 밀키트, 즉석조리식품 등 ‘To-Go’용 상품을 확대하고 수수료 매장으로 운영하던 축산코너를 직영매장으로 전환해 하이엔드급 우육과 돈육을 취급하고 있다. 또 전통주와 위스키 대신 와인과 사케, 크래프트 비어 등 트랜디한 상품을 강화했다.이와 함께 ‘스틸라’, ‘부르주아’ 등 롭스 단독 카테고리 킬러 아이템과 기능별 스킨케어 존(Zone) 구성을 통해 조금 더 손 쉽게 제품을 고를 수 있도록 했으며 자유롭게 테스트할 수 있는 ‘메이크업 바(Make up bar)’ 등을 통해 H&B 스토어 ‘롭스’만의 DNA를 심었다.롯데슈퍼는 2~3개월간의 테스트 운영을 통해 소비자 수요에 맞는 하이브리드 매장의 틀을 완성하고 이후 새로운 브랜드 네이밍, 가칭 롯데 샵(LOTTE SHAB#)을 선정해 본격적으로 선보일 방침이다.강종현 롯데슈퍼 대표는 “현재 유통시장은 혁신없이는 살아남을 수 없는 치열한 생존경쟁이 벌어지고 있다”며 “롯데슈퍼 with 롭스는 롯데슈퍼가 선보인 첫 하이브리드 점포로, 앞으로 고객들을 만족시킬 수 있는 다양한 형태의 점포들을 선보이겠다”고 했다.박세환 기자/greg@heraldcorp.com