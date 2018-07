‘팬텀싱어1’ 권서경X고은성, 첫 앨범 발매 기념 듀오 콘서트 <Musica> 연다

[헤럴드경제=서병기 선임기자]JTBC <팬텀싱어 1>에서 남다른 매력과 케미로 사람들의 이목을 끈 베이스바리톤 권서경과 뮤지컬 배우 고은성이 앨범 발매 기념 첫 듀오 콘서트 무대에 오른다. 오는 9월 2일 오후 6시 30분 서울 롯데콘서트홀에서 열리는 듀오 콘서트 다.<팬텀싱어> 출연 당시 에스프레소처럼 진하고 강렬한 음악을 선보이겠다는 ‘흉스프레소’의 멤버로 큰 활약을 하며 많은 사람들의 마음에 진한 감성을 남긴 그들은 ‘Musica’라는 곡으로 영상 조회 100만 회를 넘기며 프로그램 내 입지를 굳혀왔으며 ‘최고의 듀오’로 불리었다.이번 공연은 오랜 준비 끝에 올 해 동명의 앨범을 발매하며 듀오로서 선보이는 무대로 또 한번의 환상적인 호흡을 보여줄 예정이다. 또한 이번 공연은 작년 9월 2일 화제를 모았던 기부 콘서트 이후 딱 일 년 만에 둘이 함께 오르는 무대로 더욱 뜻 깊다.이번에 발매한 앨범 는 <팬텀싱어>를 통해 인연을 맺은 음악 감독 권태은이 총 프로듀서로 참여하여 완성도를 높였으며, 유명 영상 사이트 백만 조회수를 넘기며 많은 사랑을 받은 ‘Musica’를 비롯, ‘It hurts to say goodbye’, ‘D’istinto e di cuore’, ‘청혼’ 등 권태은 감독의 손길로 재탄생 된 곡들로 구성되어 있다. 권태은은 본 듀오 콘서트에서도 총 음악 감독으로 참여하며, 그가 이끄는 팬텀 매직 오케스트라의 풍성한 선율로 최고의 사운드를 선사할 예정이다.권태은 감독은 1999년 작곡가로 데뷔하여 JYP 엔터테인먼트 작곡가 및 수석 프로듀서로 역임한 한국 최고의 작곡가이자 프로듀서 중 하나로, 그룹 노을의 ‘청혼’, ‘전부 너였다’, 가수 비의 ‘태양을 피하는 방법’, ‘It’s Raining’ 등 수많은 국내 유수 가수들의 음반에 작/편곡 및 프로듀서로 참여하였다. 또한 <팬텀싱어>, <케이팝스타>, <슈퍼스타 K> 등 굵직한 음악 전문 프로그램의 음악 감독으로 활동한 바 있다.권서경과 고은성은 처음으로 세상에 내 놓은 앨범이자 첫 콘서트이기에 남다른 애정과 감사의 마음을 가지고 있다고 말했다. 오랜만에 팬들 앞에 함께 서는 이들에게 이번 듀오 콘서트는 그 동안 기다려 준 팬들에게 전하는 고마운 마음의 표현이며, 앨범에 수록된 곡뿐만 아니라 더욱 다채로운 곡들로 무대가 구성될 예정이다.웅장한 사운드가 돋보이는 ‘It hurts to say goodbye’, ‘Musica’, 트렌디한 댄스곡 ‘D‘istinto e di cuore’, 이번 앨범의 유일한 신곡이자 섬세한 발라드 곡 ‘제자리표’, 로맨틱한 이소라의 곡을 트로피컬 라틴재즈로 재탄생 시킨 ‘청혼’까지 그들이 펼쳐갈 음악적 영역이 어디까지인지 기대하게 만들고 있다./wp@heraldcorp.com