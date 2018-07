참하지외과 박인수원장, '하지정맥류수술 베나실' 논문 AVS 게재 확정

참하지외과 박인수 원장(외과 전문의)은 하지정맥류수술의 신의료기술인 '베나실(VenaSeal)'의 연구 결과를 다룬 “Clinical features and management of ‘phlebitis-like abnormal reaction’ after cyanoacrylate closure for the treatment of incompetent saphenous veins”이 SCI 국제학술지인 Annals of vascular surgery에 게재 확정되었다고 밝혔다.

<베나실(VenaSeal)관련 강의를 하고 있는 참하지외과 박인수 원장>

이번 논문은 신의료기술인 베나실(VenaSeal) 이후 나타나는 정맥염 및 알러지반응 현상에 대한 연구 고찰을 다룬 전세계 최초의 논문으로, 그 의미를 높이 평가받아 혈관외과영역에서 최상급으로 인정받는 SCI 저널인 “Annals of vascular surgery”에 게재 확정을 받게 되었다.

참하지외과 박인수 원장은 “베나실이 처음 도입되고 막연히 혈관염이라고만 알려져 있던 현상이 실은 혈관염이 아니라 일시적인 알러지현상임을 임상적으로 분석한 최초의 문헌이다”고 밝히며 “무슨 부작용인지 모르고 막연히 꺼려했던 의사들에게 좋은 참고자료가 되길 바란다”고 소개했다.

박인수 원장은 공식적으로 국내최초로 베나실을 시행하고 이미 베나실과 관련하여 SCI급 저널에 2차례 논문을 발표하였다. 이번 논문게재확정으로 베나실과 관련해서만 3차례의 논문을 국제학술지에 게재한 국내 유일의 의사가 되었다. 또한 총 8차례의 학회발표와 2차례의 학회수상 등 베나실 권위자로 알려져 있다.



