[헤럴드경제] 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두’ 뮤직비디오가 새 역사를 썼다.6일 소속사 YG엔터테인먼트는 지난달 15일 공개된 블랙핑크 첫 번째 미니앨범 ‘스퀘어 업’(SQUARE UP)의 타이틀곡 ‘뚜두뚜두’ 뮤직비디오가 24시간 만에 3620만뷰를 넘겼다고 밝혔다.이는 미국 팝가수 테일러 스위프트의 ‘룩 왓 유 메이드 미 두’(Look What You Made me do)가 세운 기록(4320만뷰)에 이어 두 번째로 많은 조회수다.유튜브에서 24시간 동안 싸이의 ‘젠틀맨’은 3600만뷰, 방탄소년단의 ‘페이크 러브’(FAKE LOVE)는 3590만뷰를 각각 기록했다.미국 매체 빌보드는 “블랙핑크가 새 역사를 만들고 있다”며 “‘스퀘어 업’(SQUARE UP)은 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 40위, 타이틀곡 ‘뚜두뚜두’는 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’ 55위에 진입해 한국 걸그룹으로서는 최고 기록을 세웠다”고 평가했다.onlinenews@heraldcorp.com