RFHIC(218410)는 SAAB Defence and Security 향 방산용 레이더 고출력전력증폭기(HPA) 공급 계약의 건에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 21일에 공시했다.



계약상대방은 RFHIC US Corporation이고, 계약상대방과의 관계는 계열회사(미국현지법인)이다. 이번에 체결된 계약의 규모는 133.1억원 규모이다. 이번에 체결된 계약의 판매 및 공급지역은 미국이고, 이번에 체결된 규모는 RFHIC의 최근 매출액 대비 21.45% 수준이다. 참고로 동종목의 최근 매출액은 620.6억원이다.



한편 이번 계약수주는 2018년 6월 20일에 체결된 것으로 보고되었다.





By HeRo (hero@heraldcorp.com)

“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”