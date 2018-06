NH농협은행은 7일 경기도 의왕시 NH통합IT(정보기술)센터에서 2020년 금융 IT분야 리더로 도약하기 위한 ‘비전 선포식’을 개최했다고 8일 밝혔다.농협은행은 ‘도전과 혁신을 통한 미래 금융 IT 선도’를 IT 비전으로 제시하고 △ IT 신기술 역량 강화로 4차 산업혁명 대응 △ 미래금융 선도하는 금융 IT 서비스강화 △ 지속 성장기반 마련을 위한 IT 역량 강화 △ 변화를 주도하는 조직·인력 혁신 등을 4대 전략으로 수립했다.이대훈 은행장은 선포식에서 “성공적으로 전략을 이행해 IT 부문이 새롭게 도약하고, 나아가 농협은행이 고객에게 사랑받는 일등 민족은행이 될 수 있도록 힘써달라”고 당부했다.강승연 기자/spa@heraldcorp.com