파워보컬 정준영의 ‘올림픽 응원가’ 들어보실래요?

[사진출처=정준영 인스타그램ㆍ롤링컬쳐원]

[헤럴드경제=이슈섹션] 가수 정준영이 힘 있는 목소리로 러시아월드컵에 출전하는 우리 축구 대표팀을 응원한다는 소식이 알려지며 화제를 낳고 있다.7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에 공개되는 ‘2018 러시아월드컵’ 축구국가대표팀 응원앨범 ‘위, 더 레드즈(We, the Reds)’의 세 번째 트랙 ‘하이파이브(Hifive) 대한민국’을 가수 정준영이 불렀다.정준영은 지난 2014년 브라질월드컵 공식 응원가에 이어 두 번째로 월드컵 응원가에 참여했다.특히 ‘Hifive 대한민국’은 월드컵 응원가의 전형이 된 붉은악마의 함성이 인트로로 깔리며 여기에 정준영의 부드러우면서도 강한 보컬이 곡의 힘을 더해 이번 앨범 중 가장 에너지 넘치는 응원가가 될 것으로 관계자들은 전망했다.또한 정준영의 ‘Hifive 대한민국’와 함께 바가지 바이펙스써틴의 ‘Intro(Fire in your mind)’, 설하윤의 ‘사랑해 한국’, 트랜스픽션X오마이걸의 ‘승리의 함성 2018’ 등 4곡이 응원 앨범에 수록돼 있다.러시아월드컵을 1주일 앞둔 시점에 응원가까지 만들어지며 경기에 대한 관심과 응원 열기가 더욱 뜨거워질 것으로 예상된다.한편 정준영은 가창력 뛰어난 실력파 가수로서 인정받을 뿐 아니라 다양한 예능 프로그램에서 뛰어난 예능감으로 주목받으며 맹활약 중이다. 그는 현재 KBS2 ‘해피선데이-1박2일’과 tvN ‘짠내투어’ 등에 출연하고 있다.onlinenews@heraldcorp.com