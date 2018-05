GS리테일 ‘랄라블라’, 역대 최대 브랜드 세일

랄라블라 역대 최대 브랜드세일.

[헤럴드경제=박세환 기자] GS리테일이 운영하는 뷰티 바이 헬스 스토어(Beauty by Health Store) 랄라블라(구 왓슨스)가 역대 최대 규모의 첫 브랜드 세일을 진행한다고 30일 밝혔다.30일부터 6월6일까지 랄라블라 전국 매장과 온라인 쇼핑몰에서 진행되는 이번 UP TO 70% 브랜드 세일은 국내 최대 화장품 정보 플랫폼 ‘화해(화장품을 해석하다)’와 손잡은 이벤트라는 데 그 의미가 크다.랄라블라는 이번 행사 기간 동안 최대 70%까지 할인 판매하며, 6월1일부터는 4만원 이상 구매하는 랄라블라 멤버십 고객을 대상으로 ‘화해 키트(2만개 한정)’를 선물한다.화해 키트에는 랄라블라 4000원 할인쿠폰을 비롯해 랄라블라 단독 브랜드와 베스트 브랜드 샘플 7종 중 4~5개가 랜덤으로 구성돼 있다.또 행사기간 동안 ‘랄라블라 X 화해’의 추천 상품을 매일 4종씩 한정수량으로 초특가에 판매하며 화해 앱을 이용하는 고객들을 위한 샘플 쿠폰을 1000개 한정으로 증정한다.아울러 30일 단 하루, 소셜커머스 위메프에서 랄라블라 모바일 상품권 1만원권을 21% 할인된 가격에 만나볼 수 있으며 30일과 31일 이틀 동안에는 랄라블라 카카오톡 플러스친구 중 5만원 이상 구매하고 랄라블라 공식 플러스친구 등록 고객 10만명에게 6000원 할인 쿠폰을 제공한다.랄라블라는 인기 뷰티 아이템과 화장품 성분에 대한 솔직한 고객 리뷰로 이용자들로부터 큰 호응을 얻고 있으며 ‘화해’ 어플리케이션과 이번 컬래버레이션 이벤트를 진행하는 만큼 600만 화해 이용자들의 큰 호응을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.또 랄라블라는 이번 이벤트를 통해 화해 앱 상위에 랭크돼 있는 랄라블라의 많은 상품들도 고객들에게 보다 큰 사랑을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있다.GS리테일 랄라블라 관계자는 “랄라블라가 국내 최대 화장품 정보 플랫폼 화해와 손잡고 역대 최대 규모의브랜드 세일을 진행하는 만큼 고객들의 큰 호응이 기대된다”며 “앞으로도 랄라블라는 다양한 인기상품을 발빠르게 소개하고 고객들과 소통함으로써 헬스&뷰티 대표 브랜드로 자리매김 할 수 있도록 노력하겠다”고 했다.