[헤럴드e렛츠런] 마사회 말박물관 ‘플라스틱 및 일회용품 줄이기 운동’ 나선다

[사진=렛츠런파크]

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국마사회 말박물관은 다음달 5일 ‘세계 환경의 날’을 맞아 ‘플라스틱 및 일회용품 줄이기’ 운동에 동참한다. ‘깨끗한 지구를 향해 말 달리자!(Let’s run for the clean earth)’라는 슬로건과 함께 캠페인을 실시한다고 24일 밝혔다.우선, 연 2만 명이 방문하는 말박물관에서 쓰고 버려지는 수많은 일회용품의 구매를 중단한다. 그 중 대표적인 것이 비 오는 날 실내에 우산을 들고 들어갈 때 사용하는 비닐커버. 말박물관은 대신 우산꽂이를 비치하여 비닐 쓰레기 발생을 줄일 계획이다.또 박물관에서 배포하는 다양한 종이 인쇄물의 재활용 가능성을 높인다. 말박물관에서는 홍보와 교육을 위해 제작하는 도록, 리플렛, 활동지(Work Sheet) 등 종이 인쇄물에 사용하던 코팅 작업을 없앨 방침이다. 재활용이 가능한 종이가 코팅을 하면 무용지물이 되기 때문이다. 캠페인 이후 발행하는 종이 인쇄물에는 재활용 마크(♲)를 표시하여 버리기 전, ‘분리수거’를 환기할 예정이다.또 전시 관련 도록은 인쇄본을 최소화하는 대신 PDF 파일로 제작하여 희망하는 사람에게 파일로 전달한다고 밝혔다. 그 첫 번째 PDF 파일은 지난해 특별전, ‘역마(驛馬), 소식을 전하다’ 도록이다. 다음달 5일이후 말박물관 블로그(https://blog.naver.com/horse-museum)에서 댓글이나 쪽지로 신청할 수 있다.전시와 행사에 제작 배포하는 기념품도 친환경 제품을 선택할 예정이다. 재활용지 노트, 에코백, 종이접기, 머그컵 등 일회용품 제품을 대체할 수 있는 품목 위주로 제작한다.또한 ‘깨끗한 지구를 향해 말 달리자!(Let’s run for the clean earth)’ 캠페인에 대한 디지털 포스터를 제작하여 온라인과 공원 내 DID에 게시하기로 했다. 디지털 포스터는 블로그나 경마방송 등 다양한 매체에 활용이 가능할 뿐만 아니라 종이를 절약할 수 있다. 마지막으로, 어린이 대상으로 슬로건을 표현한 그림을 모집해 말박물관 블로그에 게시할 예정이다.이은도 말박물관 관장은 “환경보호의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없다. 지금 우리가 살아가는 지구는 우리 후손과 함께 나누어 써야 하는 대상이기 때문”이라며 “이번 캠페인은 단순히 일회성으로 끝내는 것이 아니라 앞으로 더 많은 실천 사항을 발굴하여 지속 발전시킬 계획”이라고 밝혔다.