모비, 모바일게임 ‘영원한 7일의 도시’ 스페셜 사전예약 쿠폰 추가

헝그리앱이 서비스하는 사전예약 어플리케이션 '모비'가 출시를 앞둔 모바일게임 기대작 '영원한 7일의 도시'의 스페셜 사전예약 쿠폰을 추가했다.이번 '영원한 7일의 도시' 스페셜 사전예약 쿠폰을 받기 위해서는 모비에서 사전예약에 참여하고, 출시 후 게임을 플레이한 뒤 모비 페이스북 페이지에 '좋아요'를 누르면 된다. 사전예약 참여만 해도 '3만 금화', '영혼 파편 5개', '세련제 5개'를 지급하며, 모든 미션을 완료하면 '5만 금화', '선물- 금괴 3개', '선물- 나비 브로치 3개' 등의 혜택을 추가로 지급한다.가이아모바일 코리아에서 서비스 예정인 '영원한 7일의 도시'는 종말까지 남은 7일의 시간이 게임 내에서 반복되면서 유저들이 여러 가지 결말을 경험할 수 있는 독특한 방식의 액션 RPG다. 각각의 캐릭터(신기사)들은 전 세계 곳곳의 신화에서 유래한 물건과 그에 얽힌 신기(神器)를 가지고 있기 때문에 이에 따른 캐릭터 간 속성과 상성 조합으로 매번 새로운 이야기를 풀어나갈 수 있어 신선하게 다가온다.한편, '모비'는 '영원한 7일의 도시' 외에도 '드래곤 볼 레전즈', '미라클', '윈드러너Z for kakao', '헬로히어로: 에픽배틀'등 모바일게임 기대작의 사전예약 쿠폰과 '노블레스M with NAVER WEBTOON', '벽람항로', '드래곤네스트M for kakao', '붕괴 3rd', '아이언 쓰론(Iron Throne)' 등 인기 게임의 무료 쿠폰을 제공하며 회원 수, 일일 이용자 수에서 독보적인 1위를 달리고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com