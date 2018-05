[TAPAS]드림캐쳐, “스토리 담은 안무 킬링포인트...차트 진입 원하죠”

10일 오후 서울 마포구 무브홀에서 드림캐쳐의 두 번째 미니앨범 ‘악몽·Escape the ERA’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다[제공=해피페이스엔터테인먼트]

오후 서울 마포구 무브홀에서 드림캐쳐의 두 번째 미니앨범 ‘악몽·Escape the ERA’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다[제공=해피페이스엔터테인먼트]

[헤럴드경제 TAPAS=이유정 기자] “스토리에 따라 짜여진 안무가 킬링포인트예요.”그룹 드림캐쳐가 10일 오후 서울 마포구 무브홀에서 열린 두 번째 미니앨범 ‘악몽·Escape the ERA’ 발매 기념 쇼케이스에서 이같이 말했다. 이날 드림캐쳐는 밝고 씩씩한 에너지와 특유의 카리스마로 무대를 채웠다.지난해 1월 싱글 음반 ‘악몽’으로 데뷔한 드림캐쳐(지유, 수아, 시연, 유현, 다미, 한동, 가현)는 걸그룹에서 흔치 않은 메탈 록 사운드와 역동적인 안무로 뚜렷한 색깔을 보였다. 한 편의 판타지 영화를 보는 듯한 스토리텔링도 드림캐쳐의 특징 중 하나다.새 미니앨범 ‘악몽·Escape the ERA’은 그동안의 악몽 시리즈를 마무리하는 앨범이다. 두 번째 싱글 ‘악몽·Fall asleep in the mirror’, 첫 미니 음반 ‘프리퀄(Prequel)’, 첫 디지털 싱글 ‘풀 문(Full Moon)’ 모두 ‘악몽’을 콘셉트로 했다.리더 지유는 “악몽 시대를 마무리하고 새 시대를 여는만큼 어떤 장르를 펼칠지 많이 기대해주셨으면 좋겠다”라고 말했다.진행을 맡은 MC딩동이 “왜 이렇게 (기분이) 업 됐느냐”고 물을 만큼 컴백을 앞둔 드림컬쳐는 들떠 있었다.수아는 “오랫만의 컴백이라 설레서 잠을 한 숨도 못잤다”라며 “많은 분들이 저희 노래를 알아주셨으면 좋겠다. 차트 진입 높은 순위권을 바라지 않는다. 50위권, 30위권, 역주행을 해도 정말 행복할 것 같다”고 소망했다.이날 선보인 타이틀곡 ‘유앤아이(YOU AND I)’ 무대는 오케스트라 선율이 더해진 웅장한 메탈 록 사운드에 드림캐쳐의 절도있고 유려한 안무가 돋보였다. 스카프와 지팡이 등 마술을 콘셉트로 한 소품도 활용됐다.수아는 “곡마다 스토리에 따라 짜여진 안무들이 있다”며 “자세하게 스토리를 담은 안무들이라 매우 만족스럽다”라고 뿌듯해했다.한편 드림캐쳐는 데뷔 첫 해로는 이례적으로 아시아와 남미, 유럽을 순회하는 월드투어를 하며 케이팝 팬들의 관심을 받았다.다미는 “앞으로 콘서트를 좀 더 저희 노래들로 채우고 싶다”면서 “커버 곡의 경우도 공연을 하는 국가의 팬분들이 좋아할만한 느낌의 노래를 준비해야겠단 생각이다”라고 포부를 다졌다. 랩 담당 다미는 타이틀곡 ‘유앤아이’의 랩 파트와 수록곡 ‘스카(Scar)’에서 직접 작사에 참여했다.앨범에는 타이틀곡 ‘YOU AND I’ 이외에도 ‘메이데이’, ‘어느 별’, ‘스카(이 더럽고도 추한…)’ 총 5곡이 수록됐다. 이날(10일) 오후 6시 각종 음원 차트를 공개된다.지유는 “9개월만의 컴백인데 대중분들에게 잊혀지지 않게 한국에서 인지도를 쌓는게 저희 이번 활동 목표”라며 “해외투어도 많이 돌고, 국내에서도 팬 분들 섭섭하지 않게 많이 활동하고 싶다”고 밝혔다.kula@heraldcorp.com