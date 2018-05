‘역시 월드클래스’…방탄소년단 24일 ‘국내 컴백쇼’ 전세계 생방송

[사진=방탄소년단 인스타그램 캡처]

[헤럴드경제=이슈섹션] 그룹 ‘방탄소년단’의 국내 컴백쇼 무대가 M.net로 확정된 가운데, 이 방송이 전 세계로 동시에 생방송될 예정인 것으로 알려져 글로벌 아이돌의 남다른 클래스를 느끼게 해준다.9일 M.net 측은 “오는 24일 오후 8시30분에 방탄소년단의 컴백 특집 프로그램 ‘BTS COMEBACK SHOW’의 편성을 확정했다”고 밝혔다.이날 방송에서는 이보다 앞서 ‘빌보드 뮤직 어워드(BBMA)’ 무대에서 최초 공개한 세 번째 정규앨범 ‘러브 유어셀프 전 ‘티어’(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)’의 타이틀곡뿐 아니라 수록곡 전체를 들을 수 있으며 ‘컴백쇼’ 스페셜 영상을 함께 볼 수 있을 것으로 알려진다.또한 일곱 멤버들의 개성 있는 에너지충전법과 새 앨범 준비를 하며 느꼈던 멤버들의 진솔한 이야기, 멤버 중 한 명이 가상의 ‘아미(팬클럽)’가 돼 팬으로 활동하는 방법을 알려주는 등 다양하고 풍성한 비하인드 영상이 방영될 예정이다.이번에 공개되는 컴백 앨범은 전작인 ‘러브 유어셀프 기 원더(LOVE YOURSELF 起 ‘Wonder’)’의 설렘을 표현한 영상과 ‘러브 유어셀프 승 ’허‘(LOVE YOURSELF 承 ‘Her’)’의 두근거림을 표현한 ‘사랑 연작’의 세 번째 이야기로, ‘이별’을 마주한 소년들의 아픔을 담아낸 것으로 알려진다.특히 이날 컴백쇼 방송은 일본 엠넷재팬뿐 아니라 유튜브와 페이스북, 동남아시아 최대 음악스트리밍 서비스 ‘죽스(JOOX)’ 등 온라인을 통해서도 전 세계 생중계될 예정으로, 전 세계 음악팬들의 기대가 모이고 있다.지난해 9월 이후 8개월 만에 컴백하는 방탄소년단은 오는 18일 새 앨범 발매를 시작으로 21일 정오(우리 시각) 생중계되는 ‘BBMA’ 월드 컴백 공연, 24일 국내 컴백쇼 등의 일정이 이어지며 전 세계 팬들의 마을을 흔들어놓을 예정이다.한편 방탄소년단의 이번 BBMA 무대는 지난해에 이어 두 번째로, 월드클래스 아티스트들만이 진행하는 월드프리미어(world premiere)를 할 계획이다.onlinenews@heraldcorp.com