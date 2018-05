노래 가사 토론 사이트가 인기다

노래를 좋아하다면 가사가 궁금해지고, 가사의 본뜻이 궁금해진다. 이를 서로 공유하고 토론하는 사이트(https://www.lyricinterpretations.com)가 있다.이 사이트의 구성은 단순하다.그 해석 중 좋아요 순위에 따라 상위에 노출된다. 진위 여부는 사실 중요치 않다. 얼마나 그예를 들어, 비틀즈 노래 중 ‘Yellow Submarine’이 있다. 현재 여기엔 108개의 해석이 달렸다. 이 노래는 노래 상당분이 ‘We all live in a yellow submarine(우리 모두는 노란 잠수함에 살고 있다)’이 반복된다. 그럼 도대체 노란 잠수함이 무엇이냐? 이게 토론 주제다. 1위의 해석을 요약하면 이렇다.노래 가사를 바탕으로 노란 잠수함을 이렇게 해석했다는 것이다. 그 밖에 해석이 다양하다. 어떤 이는 ‘난 노란 잠수함이 소변기를 말하는 영국 속어라고 들었다. 그렇다면, 가사 속에 등장하는 ‘잠수함 속 많은 사람’은 소변기에 버려진 담배꽁초를 의미할 수도 있다’고 적었다. 2위에 오른 해석은? ‘너네들 너무 많이 생각하려고 하지마. 그냥 이건 노란잠수함일 뿐이라고!(IT’S ABOUT A F***ING YELLOW SUBMARINE!!!!!!!)’이런 식으로 30만곡 이상의 팝송 가사에 대한 해석이 올라와 있다. 영어가 다소 부담스럽지만, 팝송에 관심이 많다면 한 번쯤 들려볼 만하다.가요로는 아직 이 같은 콘셉트의 인기 사이트를 찾기 어렵다. 다만, K팝 열풍과 맞물려 노래 가사가 한층 더 주목받는 추세다. 최근 인터넷서점 예스24는 ‘대중음악 인문학으로 바라보다’라는 기획전을 통해 ‘BTS 예술혁명’, ‘아이돌을 인문하다’, ‘노래의 언어’ 등의 책을 소개했다. 노래 속 가사의 의미를 심도있게 따져보는 시도다./dlcw@heraldcorp.com