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  • [부고] 김성재(경인방송 iFM 회장)씨 모친상 外

  • 기사입력 2018-05-04 08:41
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김성재(경인방송 iFM 회장ㆍ김대중노벨평화상기념관 이사장, 전 문화체육관광부장관)씨 모친상=3일 서울신촌세브란스병원, 발인 5일. (02)2227-7500

이상호(전 대구시 부시장)씨 별세=3일 대구가톨릭병원, 발인 5일. (053)655-4501

장상수(쥴릭파마코리아)ㆍ상익(삼성전자 상무)씨 부친상, 박주회(희원조경 이사)ㆍ도관호(NH투자증권 글로벌채권영업부 이사)씨 장인상, 지송미(코웨이)씨 시부상=3일 대구의료원, 발인 5일. (053)560-9570

윤주경(롯데마트 해외사업본부장)씨 모친상=3일 수원요양병원, 발인 5일. (031)640-9797

황준희(티에이메탈 부장)ㆍ희(PT.DOOSAN CIPTA 부장)씨 모친상, 이광렬(신한금융투자 디지털운영부장)씨 장모상=3일 고려대구로병원, 발인 5일. (02)857-0444

최윤락(KBS 전 아나운서 부장)씨 모친상=2일 전북익산병원, 발인 5일. (063)851-1944

임창준(일흥종합건설 이사)ㆍ창덕(제주일보 차장)씨 부친상=3일 제주그린장례식장, 발인 6일. (010)4699-4902
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