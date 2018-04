[헤럴드경제=이슈섹션] 배우 봉태규(38) 아내인 사진작가 하시시박(36·박원지)가 SNS를 통해 파격적인 D라인을 선보였다.하시시박은 28일 자신의 인스타그램에 “Last month eventually Are you really there kiddo?” “Are you coming out?”라는 글과 함께 사진을 게재했다.게재된 사진엔 침대 위에 만삭의 배를 드러내고 누워 카메라를 향해 미소 짓는 하시시박의 모습이 담겼다.하시시박의 둘째 임신 소식은 지난 2월 남편 봉태규를 통해 전해진 바 있다.하시시박은 2015년 5월 배우 봉태규와 결혼식을 올렸다. 그해 아들 시하 군을 낳았다. 현재 KBS2 ‘해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연 중이다.