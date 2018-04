LG전자 씽큐, 亞 프리미엄 고객 마음 잡는다사이언스파크서 ‘LG이노페스트’

LG전자는 23일부터 25일까지 서울 강서구 LG사이언스파크에서 ‘LG 이노페스트(LG InnoFest)’를 개최한다고 24일 밝혔다. LG사이언스파크 공식 오픈 이후 해외 거래선 초청 행사를 연 것은 이번이 처음이다. 이 자리에는 아시아 지역의 거래선, 외신기자 등 250여 명이 참석했다.LG전자는 LG사이언스파크에 있는 이노베이션 갤러리(Innovation Gallery)에 인공지능 브랜드 ‘LG 씽큐’를 소개하는 전시 존을 마련, ‘당신을 생각하는 인공지능 홈으로 초대합니다(Invitation to the AI home that thinks of you)’를 주제로 독자 개발한 인공지능 플랫폼 ‘딥씽큐’를 비롯해 다양한 인공지능 기술을 탑재한 가전을 선보였다. ‘LG 씽큐’ 전시 존에 거실, 세탁실, 주방, 침실 등 실생활 공간을 연출하고, 인공지능 기술을 탑재한 제품들을 대거 전시해 거래선들이 인공지능 제품들과 함께 하는 일상생활을 직접 체험할 수 있게 했다. LG전자는 로봇 브랜드 ‘LG 클로이’를 소개하는 전시 존에서 다양한 상업용 로봇 포트폴리오도 선보여 인공지능 경험을 선사한다.한창희 LG전자 글로벌마케팅센터장(상무)은 “인공지능 씽큐를 앞세워 차별화된 인공지능 기술을 적극 알리고 현지 거래선과의 파트너십을 강화해 글로벌 시장에서 고객이 선망하는 브랜드로 도약할 것”이라고 말했다. 이승환 기자/nice@heraldcorp.com