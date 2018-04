복합문화예술‘강철’공간으로 변신한 포스코센터 가보니

[사진=포스코센터 카페 테라로사]

[헤럴드경제=박혜림 기자] 갤러리와 전시관, 대형 카페에 서점까지, 올해로 창립 50주년을 맞은 포스코가 포스코센터를 하나의 거대한 복합문화예술‘강철’공간으로 탈바꿈했다. B2B 산업의 소재로 대중에겐 낯선 ‘철’을 하나의 공간, 작품, 소품 등으로 활용해 친근함을 알리고자 하는 노력의 일환이다.포스코센터는 최근 리노베이션을 통해 기존 공간과 유휴 공간을 새롭게 단장했다.가장 대표적인 변화가 ‘스틸 갤러리’ 개관이다. ‘철 종합전시관’인 스틸 갤러리는 ‘스틸 인 더 리빙(Steel in the living, 생활 속의 철)’이란 주제가 담긴 1층 생활전시관과 ‘월드 프리미엄 스틸 인 더 퓨처(World Premium Steel in the Future, 미래의 월드프리미엄 제품)’를 주제로 한 메인전시관 두 개 층으로 꾸며졌다.이날 1층 스틸 갤러리에 들어서자 철강의 생산공정과 포스코의 스마트팩토리 구현현황을 애니메이션으로 알기 쉽게 구현해 놓은 인터렉티브 아트가 눈에 띄었다. 벽면 이미지에 손을 댈 때마다 이미지는 철이 어떻게 우리 삶에 녹아들었는지, 철강 공정은 어떻게 이뤄지는지 등을 애니메이션으로 보여줬다. 어린이들의 흥미를 충분히 끌법했다. 그래서인지 실제 갤러리에는 부모님의 손을 잡고 온 아이들이 제법 보였다.2층 스틸 갤러리는 강렬한 색감의 전시품들이 모여 있었다.포스코 고유의 전기차 차체, 샤시, 배터리팩이 전시된 입구를 시작으로 내부 곳곳엔 포스코 고유의 월드프리미엄(WP) 스틸을 적용한 고객사의 다양한 제품들이 실물 또는 모형과 함께 투명디스플레이 기법으로 연출돼 있었다.유휴 공간에 들어온 카페 테라로사도 인상적이었다. 2층 스틸 갤러리와 이어져 있는 카페는 독특한 구조와 철제 장식이 어우러져 마치 공간예술작품 같았다. 포스코 관계자는 카페 인테리어가 포스코의 후판과 강건재 86톤을 사용해 꾸며졌다고 귀띔했다. 그 말대로 테이블, 의자는 물론 카페 내 사소한 소품까지 모두 철로 돼 있었다.지하 1층 유휴 공간도 통합돼 유명 음식점과 대형 서점까지 입점되며 편의성도 높아졌다. 기존에 포스코센터를 찾는 외부인이 대부분 고객사 직원들이었다면, 이날 방문한 포스코에는 지역민으로 보이는 사람이 적지 않았다.한편 포스코 스틸 갤러리는 월요일부터 토요일까지 오전 10시부터 저녁 7시 까지 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.