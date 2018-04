한콘진, 실력 있는 신인 뮤지션 찾습니다!

[헤럴드경제=서병기 선임기자]한국콘텐츠진흥원(KOCCA․원장 김영준)과 이 손잡고 대중음악 신인 뮤지션 발굴 및 육성에 나섰다. 한콘진은 과 함께 ‘2018 EBS 헬로루키 with KOCCA’ 프로젝트를 진행, 오는 13일까지 상반기 신인 뮤지션을 모집한다.한콘진과 은 2008년부터 2011년까지 함께 ‘헬로루키’ 프로그램을 진행해 국카스텐, 장기하와 얼굴들, 잠비나이 등 실력 있는 뮤지션을 대거 발굴한 바 있으며, 2012년부터는 각각 독자적으로 신인 뮤지션 양성 프로그램‘K-루키즈’와 ‘헬로루키’를 진행해왔다.지원 자격은 현재 국내에서 활동 중인 신인 뮤지션으로 앨범을 발매한 적이 없거나, 최초로 낸 앨범의 발매가 2년을 넘지 않은 솔로 및 그룹·밴드이며 모든 장르의 음악으로 참여할 수 있다.올해 ‘2018 EBS 헬로루키 with KOCCA’는 상반기(3~6월)와 하반기(6월~9월)의 두 차례로 나눠 선발한다. 본선 진출팀은 출연 및 국내 음악 페스티벌 참가, 창작·합주실 대관, 멘토링 등의 지원을 받을 수 있다. 또한, 본선을 통과하면 최종 순위를 가리는 연말 결선 공연에 참여하게 되며, 신규 앨범(EP), 뮤직비디오 또는 라이브 영상 제작, 상금 수여 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.상반기 모집 기간은 오는 4월 13일까지이며 접수는 ‘EBS 헬로루키 with KOCCA’ 홈페이지(www.ebs.co.kr/space/rookie/audition)에서 할 수 있다. 보다 자세한 내용은 한국콘텐츠진흥원 홈페이지(www.kocca.kr)에서 확인 가능하다.서병기 선임기자/wp@heraldcorp.com