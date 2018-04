‘마더’ 김철규 감독, “우리 드라마가 이국땅에서 감동 준 것 놀라워”

[헤럴드경제=서병기 선임기자]제1회 칸 국제 시리즈 페스티벌(CANNESERIES, Cannes International Series Festival) 공식 경쟁부문에 진출한 tvN 드라마 ‘마더’(연출 김철규/ 극본 정서경/ 제작 스튜디오드래곤)가 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 공식 스크리닝을 성황리에 마쳤다.프랑스 현지시각 4월 9일 오후 tvN ‘마더’의 공식 스크리닝을 위해 배우 이보영, 허율, 김철규 감독, 정서경 작가가 포토콜 행사에 참여했다. 이보영은 화사한 핑크빛 드레스로 전세계를 대표하는 매체들의 스포트라이트를 한 몸에 받았다. 이어 공식 스크리닝에서 현지 반응이 폭발적이었다는 전언.공식 상영 이후 김철규 감독은 “가슴 벅차는 감동을 느꼈고, 먼 이국 땅에서 우리 드라마가 극장 스크린에 걸리고 국적을 떠나 많은 사람들이 감동하는 것이 놀라웠다”고 전했다. 또한, “더욱이 우리 감성의 드라마가 세계 사람들에게 충분히 전달되고 감동을 줄 수 있다는 확신을 얻어서 기쁘다”라고 소감을 밝혔다.카 국제 시리즈 페스티벌은 MIPTV 2018의 메인 행사로 올해 처음 개최되었다. 4월 4일부터 11일까지 프랑스 칸에서 열리며 전세계 130여개 작품 중 단 10개 작품만이 공식 경쟁부문에 올랐으며 tvn ‘마더’는 아시아에서 유일하게 경쟁부문에 올라 화제가 된바 있다. 시상식은 오는 11일, 개최되며 Best Music, Best Screenplay, Special Performance Prize, Best Performance, Best Series 등 총 5개 부문에서 수상작이 결정된다.지난 3월 15일 종영한 tvN 수목드라마 ‘마더’는 엄마가 되기엔 차가운 선생님과 엄마에게 버림받은 8살 여자 아이의 진짜 모녀가 되기 위한 가슴 시린 모녀 로맨스다. 이보영, 허율, 이혜영, 남기애, 고성희 등 배우들의 뛰어난 연기와 한국적인 정서를 건드린 촘촘한 극본, 감성적인 연출이 삼박자를 이루며 언론과 평단, 시청자의 극찬을 받은 바 있다. 일본 드라마가 원작이지만, 한국적인 감성으로 리메이크됐다./wp@heraldcorp.com