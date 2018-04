다니엘 헤니, 류 쿠마가이와 열애…진짜?

다니엘 헤니, 류 쿠마가이. [사진=다니엘 헤니, 류 쿠마가이 인스타그램]

[헤럴드경제=이슈섹션] 배우 다니엘 헤니가 열애설에 휩싸였다. 그 상대는 아시아계 여배우 류 쿠마가이.9일 스포츠경향은 다니엘 헤니가 류 쿠마가이와 사랑에 빠졌다고 단독 보도했다.매체에 따르면 두 사람은 SNS를 통해 열애 흔적을 남기며 사랑을 이어오고 있다.지난 1월 다니엘 헤니와 류 쿠마가이는 각자 자신의 인스타그램에 캘리포니아 말리부 해변에서 찍은 사진을 올렸다. 두 사람의 게시물에는 다니엘 헤니의 애완견 모습이 공통적으로 담겼다.이외에도 류 쿠마가이는 다니엘 헤니의 강아지를 안은 사진을 게재 “Finally found someone who is just as needy and clingy as I am(드디어 날 필요로 하고 집착하는 사람을 찾았다)”라는 내용의 글을 올리기도 했다.또 지난해 연말 두 사람은 비슷한 시기에 다니엘 헤니의 부모님이 사는 미국 미시건 주에 머물렀으며, 이는 인스타그램 게시물을 통해 증명됐다.이와 관련 다니엘 헤니 소속사 에코글로벌그룹 측은 해당 매체에 “다니엘 헤니는 여자친구가 없다”며 열애설을 부인했다.류 쿠마가이는 영화 ‘온리 더 브레이브’(2006), ‘인트라퍼스널’(2015), ‘9-1-1’(2018) 등에 출연한 여배우로, 주로 조연이나 단역으로 활약한 경력을 갖고 있다.