‘예쁜 누나’, 왜 시청자들도 연애하는 기분일까요?

[헤럴드경제=서병기 선임기자]'예쁜 누나'를 보는 순간 시청자도 연애에 동참한듯하다. "연애 하러 출발~"하고 달리는 것이다. 시청자도 '연애 열차'에 동승한 것이다. 순간순간 섬세한 감정을 느껴볼 수도 있다.이 드라마에서 연애를 시작한건 손예진과 정해인인데, 왜 보는 사람도 연애하는 기분일까. 이렇게 된 데에는 손예진-정해인의 좋은 케미와 감정선을 놓치지 않는 섬세하고 감각적인 연출이 합쳐졌기 때문이다. 'Save The Last Dance for Me'와 'Stand By Your Man' 등 수시로 흘러나오는 올드팝이 이 동영상과 잘 어울리면서 옛날 노래 같은 느낌이 들지 않는 것도 신기하다.JTBC 금토드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'(극본 김은, 연출 안판석)는 숨 가쁘게 자극적으로 흘러가는 안방극장 속에서 잔잔하게 인물들의 감정 전달에 집중하며 설렘을 극대화한다. 감각적인 연출과 분위기 있는 올드팝 OST, 그리고 진짜 연애중인 것 같은 착각을 일으킬 정도로 배우들의 섬세한 연기가 어우러지면서, 자극적인 요소 없이도 보는 이들의 눈과 귀와 심장을 자극한다.지난 7일 방송된 4회 방송에서 본격적으로 설레는 연애를 시작한 윤진아(손예진)와 서준희(정해인). 밤샘 통화를 하다가 휴대폰을 귀에 올려놓은 채 잠드는 일은 기본이고 출퇴근길에 데려다주거나 옥상에서 만나 틈새 데이트를 만끽하기도 했다. 또한 준희가 진아의 1박2일 출장에 따라가며 둘만의 시간을 보내게 된 두 사람은 첫 키스를 나눴다. 단 4회 만에 진아와 준희가 서로 재는 것 하나 없이 사랑을 향해 직진했다.'예쁜 누나'는 일상의 긴 호흡 속에서 모든 인물들의 감정선을 세세하게 담아내고 있다. 극적인 사건도 없고, 눈으로 레이저를 쏘며 소리치는 인물도 없다.그러나 진아와 준희의 감정이 드러나는 주요 장면들은 아름다운 올드팝 OST와 함께 슬로우모션으로 그려내며 두 사람에게만 몰입하는 재미를 이끌어낸다. 특히 멀리서 지켜보는 듯한 화면 구성은 어떤 대화를 나누는지는 모르지만 진아와 준희의 들뜬 설렘을 고스란히 전한다. 특별히 극적이지 않은데도 "버릴 장면이 하나도 없다"는 평이 나오는 이유이기도 하다.자극적인 요소 없이도 심장을 자극, 신개념 웰메이드 연애드라마로 시청률 상승곡선을 그리며 시청자들의 열렬한 호응을 얻고 있다.