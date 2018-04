[2018 대한민국 교육산업대상 - (주)프라미스에듀] 체계적 영어 콘텐츠…말하기·쓰기 능력 배가

[2018 대한민국 교육산업대상 -(주)프라미스에듀]㈜프라미스에듀(대표 홍현민)는 2011년 9월, 초·중등 대상의 영어전문 어학원으로 시작하여, 개원 3년 만에 목동·강서·광명 지역에 직영캠퍼스 3곳을 운영하고 있는 교육기업이다. ‘프라미스어학원 커리큘럼의 목표는 초·중등부 수강생들의 말하기와 쓰기 능력 극대화다. 이를 위해 기초 어휘·구문에 대한 학습량이 적은 단계 학생들에게는 최단시간 내 학습이 가능한 커리큘럼 ‘Mastering Speaking’ 및 해당 과정 수업을 위한 자체교재 6종을 개발하였으며, 기초 과정을 마스터한 학생들을 위한 심화 과정으로 독해 영역과 말하기 영역을 연계한 영미권 fiction story에 대한 영어토론 교재 2종이 개발됐다. 또한 프라미스어학원의 강점인 다양한 사회적 이슈에 대한 Essay Writing 수업을 위해 영미권 대학교수가 직접 작성 및 검수한 샘플 에세이 수업자료를 개발했다.2017년 1월 출간한 총 3권의 ‘프라미스 Largo Grammar’시리즈의 경우, 초등학생들의 기초 영작문 쓰기 완성을 목표로 문장쓰기의 기초를 잡아 줄 수 있는 문법 개념과 영작문 쓰기 유형의 문항으로 구성되어 직영캠퍼스 Grammar & Writing 수업에 최적화시킨 교재이며, 이를 시작으로 2017년도에는 중학교 학년별 교과서 문법 핵심요소들에 대한 자체 분석 데이터를 바탕으로 한 총 4권의 ‘프라미스 Allegro Grammar’ 시리즈를 출간하였고, 2018년도에는 초등학생을 위한 총 2권의 최고 난이도 문법 시리즈 ‘Vivace Grammar’ 시리즈를 제작 준비 중이다.재원생의 학습 성과뿐만 아니라 체계적인 교육시스템을 구축하기 위해 각 분야별 전문 인력을 적시적소에 배치하는 안목과 패러다임 변화에 앞서 준비하는 핵심인재를 보유하고 있다는 것도 장점이다.특히, 2017년 1월부터 자체 교육출판업체인 약속잉글리쉬에 테솔(TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages) 자격 및 영어교육 석사자격의 전문 인력들이 공조하여 교재, 수업자료, 시험자료를 편찬하고 있으며, 향후에도 콘텐츠 개발 조직을 강화하여 최적의 영어콘텐츠 개발에 박차를 가할 예정이다.㈜프라미스에듀는 기업·직원·학생 및 학부모의 상호 성장을 목표로 나아가고 있다. 단순한 영어 프로그램 제공만이 아니라, 학생 장기 진로에 대한 고민부터 장기적인 학업의 방향성이나 급변하는 입시 정보에 대한 가이드를 위해 본원에서 주최하는 연간 7회 이상의 다양한 학부모 세미나를 진행하고 있다.정명우 기자/ andyjung79@heraldcorp.com