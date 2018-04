‘샤이니 완전체’가 그립다면…18일 日 베스트앨범 발표

[사진=샤이니 공식사이트 캡처]

[헤럴드경제=이슈섹션] 보이그룹 ‘샤이니’의 멤버였던 종현이 가족과 팬들을 떠나 하늘로 간 지 100일이 조금 지난 5일 종현이 함께한 ‘샤이니 완전체’의 베스트앨범이 발매된다는 반가운 뉴스가 들려와 대중들의 눈길을 사로잡는다.이날 일본 매체 오리콘스타일은 “일본 데뷔 7년째를 맞은 샤이니가 일본 활동을 모은 첫 번째 베스트앨범 ‘SHINee THE BEST FROM NOW ON’을 오는 18일에 발매한다”고 밝혔다.‘SHINee THE BEST FROM NOW ON’에는 이제는 볼 수도, 들을 수도 없는 고(故) 종현의 생전 활동 모습 등 샤이니 다섯 멤버들의 그간의 활동이 담길 것으로 보인다.특히 지난 2011년 샤이니란 이름으로 일본팬들과 만난 첫 노래 ‘Replay-너는 나의 everything’가 담겨 있어 풋풋했던 샤이니의 목소리와 지난 2월 열린 돔 공연에서 공개했던 ‘From Now On’까지 주옥 같은 노래 20곡이 수록될 것으로 알려져 음악팬들을 기대하게 했다.앞서 샤이니는 지난 2월 도쿄와 오사카에서 4회의 돔 공연을 할 당시 공연 중 멤버들은 “샤이니는 영원히 5명이므로 종현을 절대 잊지 말아달라”라고 팬들에게 부탁했다.이어 “앞으로의 무대도 5명이 서 있다는 마음으로 임하고 있다”며 ”하나 약속해줬으면 한다. 영원히 영원히 종현을 기억하는 것. 어떤 말로 표현할 수 없지만 사랑했다고 말해주고 싶다”고 말해 공연장에 모인 팬들을 울렸다.샤이니 멤버였던 고(故) 종현은 지난해 12월 18일 서울 강남의 한 레지던스에서 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망해 대중들을 안타깝게 했다.한편 5일 샤이니는 오는 6일 두바이에서 열리는 ‘에스엠타운 라이브 월드 투어 6 인 두바이(SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI in DUBAI)’ 콘서트를 위해 출국했다.onlinenews@heraldcorp.com