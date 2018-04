365mc, 마르지 않는 ‘기부 릴레이’…누적 총액 30억 돌파

[헤럴드경제=김태열 기자] 사회 전반에 기부 문화가 위축되고 있는 것과 달리 한 의료기관의 나눔 문화는 활기를 띠고 있다. 비만치료·지방흡입 특화 의료기관 365mc가 그 사례다. 4일 365mc에 따르면 365mc의 누적 기부 총액은 지난 3월 30억원을 돌파했다.365mc의 나눔은 2008년 선포한 ‘비전365mc’에 따라 시행됐다. 365mc는 ‘온 세상에 사랑과 나눔을 실천한다’는 가치를 실현하기 위해 국내·외를 망라, 도움이 필요한 곳에 온정의 손길을 전하고 있다.365mc의 본격적인 사회공헌 활동은 2008년 굿네이버스와의 ‘365mc 칼로리♡나눔 캠페인’부터 시작됐다. 이 캠페인은 건강과 아름다움을 위해 고객이 노력해서 뺀 살 만큼 365mc가 굿네이버스에 고객의 이름으로 쌀을 기부한다는 내용이다.기부된 쌀은 208명의 참가 고객 체중 감량치와 동일한 940.16kg으로, 저소득 가정 아동 및 결식 아동에게 전달됐다. ‘365mc 칼로리♡나눔 캠페인’은 이후 네 차례 더 진행돼 ‘칼로리로 사랑을 나눈다’는 취지를 실현했다는 평이다.365mc는 2010년 홀몸 노인을 위한 양로원인 ‘소망의 집’도 건립했다. 365mc는 4억여원을 기부, 경북 청송군에 약 30여명의 홀몸 노인이 생활할 수 있는 터전을 마련했다.이후 ‘소망의 집’을 지속적으로 후원하고 있으며, 지난 3월 17일에는 대전 글로벌365mc병원 개원 기념으로 1억원을 전달했다. 위안부 피해 할머니들을 위로하고 추모하기 위한 사회공헌 활동도 진행했다.365mc는 2015년 광복 70주년을 맞아 월드컵경기장 평화공원에 ‘소녀들을 기억하는 숲’을 조성했다. 이를 통해 환경·사회적 가치가 있는 숲을 선정하는 트리플래닛의 ‘FoRest in peace of the year 2016’을 수상하기도 했다.이 외에도 △필리핀 저소득층 아동 위한 우물 지원 사업 △아프리카 소녀들을 위한 교육 지원금 전달 △소아비만 예방 위한 지역아동센터 아동건강 증진 프로그램 지원 △저소득 청소녀 생리대 지원금 기부 등을365mc는 특히 의료기관 최초로 매분기 수익의 일정 비율을 사회공헌 활동과 직원에 나누는 이익환원 제도를 도입, 시행 중이다. 현재 매분기 수익의 30%를 직원(20%)과 사회공헌활동(10%)으로 환원, 다양한 사회공헌을 통한 지역 상생에 앞장서고 있다는 평가를 받는다.대표원장단의 개인 기부도 활발히 이뤄지고 있다. 사회복지공동모금회의 고액 기부자 클럽인 ‘아너 소사이어티’에 365mc 노원점 채규희 대표원장(서울 110호 회원), 365mc 강남본점 손보드리 대표원장(서울 179호 회원), 김남철 회장(서울 211호 회원), 365mc 신촌점 김정은 대표원장(서울 213호 회원)이 이름을 올렸다.365mc 대표원장협의회 김남철 회장은 “‘지방을 뺀 만큼 나눔을 더한다’는 마음으로 꾸준히 지역사회와 이웃에게 따뜻한 나눔으로 실천하도록 노력하겠다”며 “최상의 의료서비스를 제공하고 고객에게 받은 사랑을 나눔으로 보답하는 ‘상생 경영’ 문화 정착에 앞장서겠다”고 말했다. 한편 365mc는 서울·부산·대전의 3개 병원급을 포함, 17개 전국 네트워크 및 전문식이영양상담센터를 운영하고 있다. 지방흡입 수술 및 지방흡입주사 람스(LAMS)와 함께 다양한 비만치료 및 체형관리 특화프로그램을 진행한다./kty@heraldcorp.com