박지원 “한국당과 연대?…국민의당, 안철수에 속았다“

[헤럴드경제=이슈섹션] 박지원 평화당 의원이 바른미래당이 자유한국당과 선거연대 가능성이 대두되자 안철수 전 대표가 국민의당 출신 바른미래당 의원들이 속인 것이라고 주장했다.박 의원은 지난 29일 자신의 SNS에 올린 글에서 ”한국당과 절대로 연대를 하지 않고 한국당을 해체하겠다고 했던 안 전 대표에게 속은 국민의당 출신 의원들은 이제 선택해야 한다“며 ”당당하게 한국당과 선거 연대를 하던지, 아니면 이제 평화당으로 돌아와야 한다“고 촉구했다.그는 또 “바른정당과의 통합은 보수야합이기 때문에 함께 할 수 없었다”며 ”(당시 평화당 의원들의) 정당한 우려와 지적을 음모론과 정치 공작으로 비판했던 안철수 전 대표는 사과해야 한다“고 촉구했다.박 의원은 그러면서 국민의당 출신 바른미래당 소속 비례대표 의원들 중 원하는 이들의 당적을 평화당으로 옮길 수 있도록 해달라고 요구했다.그는 국민의당 출신 바른미래당 의원들을 향해 “이제 당당하게 한국당과 선거 연대를 하던지 아니면 평화당으로 돌아와야 한다. 우리는 늘 ABC, 즉 Anyone ok, But Chulsoo이다”며 “유 대표도 비례대표 당적 정리 약속을 지켜야한다. 그들은 절대로, 그리고 지금도 한국당과 연대를 하지 않겠다고 하고 있다”고 덧붙였다.바른미래당 비례대표 의원이지만 평화당 대변인직을 맡고 있는 장정숙 의원도 이날 논평을 내 ”유승민 대표의 한국당 선거 연대 발언에 대해 보수대야합은 없다고 우기던 국민의당 출신 의원들이 입장을 밝혀야 할 때“라고 지적했다.onlinenews@heraldcorp.com