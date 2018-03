KLPGA 국내개막전 누가누가 기선 잡나

“더 나은 삶을 위한 위대한 움직임”롯데렌터카 여자오픈, 식목일 티오프우승자에겐 내년 LPGA 출전권 부여갤러리 참여, 체험형 어트렉션 마련[헤럴드경제=함영훈기자] 2018년 한국여자프로골프투어(KLPGA)의 국내 개막전인 ’롯데렌터카 여자오픈’이 오는 4월 5일부터 8일까지 나흘간 제주 서귀포시에 위치한 롯데스카이힐 제주 컨트리클럽에서 개최된다.롯데렌탈(대표 표현명)의 롯데렌터카가 주최하는 이 대회는 지난해 결산 시상식에서 6관왕을 차지한 이정은6의 데뷔 첫 우승을 비롯해 10여 년이 넘는 기간 동안 숱한 명승부를 남겼다. 국내 첫 대회라는 점, 후원사의 경영철학을 함께 담은 ‘Great Move To the Better Life(더 나은 삶을 위한 위대한 움직임)’를 대회 슬로건으로 삼았다.총상금 6억원(우승상금 1억 2000만 원)을 놓고 123명의 국내외 프로가 경쟁을 벌인다.우승자에게는 2019년 ‘LPGA 롯데 챔피언십’의 출전권이 자동으로 부여되며, 주최사인 롯데렌터카로부터 항공권, 숙박 등 경비 일체를 지원 받게 된다. 2018년 LPGA 롯데 챔피언십은 오는 4월 11일부터 나흘간 미국 하와이 코올리나 골프 클럽에서 열린다.미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약 중인 김효주(23)와 디펜딩 챔피언 이정은6(22ㆍ대방건설)를 필두로 올해 KLPGA 투어에서 우승을 경험한 최혜진(19ㆍ롯데), 장하나(26ㆍ비씨카드), 홍란(32ㆍ삼천리)이 모두 참가한다.또한 매 대회 우승후보인 장수연(24ㆍ롯데), 오지현(22ㆍKB금융그룹), 박결(22ㆍ삼일제약)도 나선다.태국 투어 상금랭킹 1위인 빠린다 포칸(21ㆍ볼빅), 일본 국가대표 출신 하루카 모리타(21) 등도 한국 때문에 더욱 성장한 일본, 태국 신예들의 기량을 앞세워 한국 언니들에게 도전한다.이 대회의 간판 이벤트라 할 수 있는 ‘신차장 다이렉트존’이 18번 홀에서 운영된다. 18번 홀 티 샷이 지름 12m의 원형 ‘신차장 다이렉트존’에 안착할 경우, 선수들에게 100만원 상당의 롯데상품권이 수여된다. 특히 18번 홀의 경우 경기 전체의 승부를 가를 수 있는 분기점이란 점에서, 페어웨이 중앙에 위치한 ‘신차장 다이렉트존’의 존재감은 상당할 것 같다.롯데렌터카가 업계 최초로 선보인 ‘신차장 다이렉트’는 신차 장기렌터카를 PC, 모바일에서 견적부터 계약까지 단 5분안에 One-stop으로 완료할 수 있는 신개념 온라인 다이렉트 서비스다.갤러리도 즐겁다. 관람객들이 직접 체험할 수 있는 ‘퍼팅 이벤트’, 칩샷이 ‘묘미존’에 안착할 경우 경품을 증정하는 ‘묘미 홀 챌린지’ 등이 마련되어 있다. 신차 장기렌터카를 차량을 직접 보고 상담할 수 있는 ‘신차장 프로모션 부스’도 대회장 내 운영된다(상담 시 경품 제공). 4라운드 종료 후에는 추첨을 통해 ‘MYOMEE(묘미)’의 다이슨 가전제품, 골프용품 등 푸짐한 상품을 제공하는 이벤트도 진행된다.이 밖에도 국내 최고의 렌터카 하우스인 ‘제주오토하우스’를 보유한 롯데렌터카는 모든 참가 선수들에게 제주 전 지역에서 이용할 수 있는 렌터카 차량을 경기 기간 중 무상 지원하고, 경기력 향상을 위한 보양식을 제공하는 등 최고의 컨디션으로 경기에만 집중할 수 있도록 경기 외적으로도 다양한 지원을 제공할 방침이다.표 사장은 “올해 11회째를 맞이한 국내 개막전인 ‘2018 롯데렌터카 여자 오픈’에서 선수들이 멋진 경기를 펼칠 수 있도록 최선을 다해 대회를 준비했다”고 말했다.abc@heraldcorp.com