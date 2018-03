인하대 류현일 박사과정생, 미국 생물물리학회 학술상 수상

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대는 류현일(32ㆍ) 해양과학ㆍ생물공과 박사과정생이 최근 미국 캘리포니아 샌프란시스코에서 열린 생물리학회(Biophysical Society)에서 논문 ‘알파헤몰라이신 나노포어와 DNA 헤어핀을 이용한 Bacillus thuringeinsis HD-73 스포어 센서 개발(Development of Bacillus thuringeinsis HD-73 Spores Sensor Using Alpha Hemolysin Nanopore with DNA Hairpin as Intermediary of Aptamer of the Spore)’로 ‘2018 국제 생물리학회 트래블 어워드’ 학술상을 수상했다고 28일 밝혔다.시상식은 62회 생물리학회 연례 모임(Biophysical Society Annual Meeting) 프로그램 중 ‘국제 트래블 어워드 만찬(International Travel Awardee Luncheon)’에서 진행됐다.기계공학과 생명공학의 융합연구를 수행하는 인하대 바이오융합시스템연구실(Biohybrid Systems Laboratory)에서 연구하고 있는 류현일 학생은 이번 논문에서 DNA 헤어핀 매개체를 이용해 나노포어 보다 큰 대상 물질에 적용할 수 없었던 나노포어 검출법의 한계를 극복하는 것을 다루고 있다.류 학생이 연구한 검출법은 선택적으로 박테리아 스포어(포자)에 붙는 엡타머(짧은 선택성이 있는 DNA)를 제 2의 DNA 헤어핀 매개체를 사용해 검출하게 된다.이번 수상은 학회에 참가한 전 세계 대학원생 3000여 명 중 30명을 뽑아 시상하는 것으로 연구가 가지고 있는 과학적 수준을 기준으로 선정됐다. 상금은 750 달러다.한편 생물물리학회는 1958년 설립돼 현재 전 세계 9000명 이상의 정회원을 두고 있다. 지난달 열린 학회에는 참가자만 6500여 명에 이르렀고 포스터 900여 개, 인사 500여 명이 선정돼 발표했다.gilbert@heraldcorp.com