[부고] 황찬현(전 감사원장ㆍ현 법무법인 클라스 대표 변호사)씨 배우자상 外

▶황찬현(전 감사원장ㆍ현 법무법인 클라스 대표 변호사)씨 배우자상, 건호(삼성전자)ㆍ인아(성산초등학교)ㆍ인혜(SK텔레콤)씨 모친상, 한영배(육군사관학교 교수)ㆍ정신구(대구지방법원 판사)씨 장모상=21일 고려대안암병원, 발인 23일 (02)923-4442
▶이하신(전 대미건설 회장)씨 별세, 진서(피코바이오 대표)ㆍ상준(경남기업 대리)씨 부친상, 조동호(국가안보전략연구원장)ㆍ홍진표(전 LS네트웍스 상무)ㆍ여장욱(오션카닉스 대표)씨 장인상, 김태은(호텔신라 과장)씨 시부상=21일 서울대병원, 발인 23일. (02)2072-2011
▶김형주(한국토지공사 부장)ㆍ성주(미래에셋대우 고객자산운용본부장)씨 모친상, 신원덕(법무법인 광장 본부장)씨 장모상=21일 서울아산병원, 발인 23일. (02)3010-2000
▶이의용(한국원자력안전기술원 책임행정원)ㆍ예용(자영업)ㆍ진용(해군 대령)씨 부친상, 이호진(TV조선 기자)씨 조부상=21일 대전을지대병원, 발인 23일. (042)611-3979
▶김학희(전 오수관촌농협 조합장)ㆍ홍희(우리신용정보 대표)ㆍ준희(논산 성모제일약국장)씨 모친상, 김상훈(전북도청 산림보호팀장)ㆍ민조흥(화가)씨 장모상=21일 전주온고을장례식장, 발인 23일. (063)211-7675
▶안상진(화물공제조합 전 도지부장)ㆍ상영(강원일보 편집부장)씨 모친상=21일 강원효장례문화원, 발인 23일. (033)261-4441