인천시, 과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D 사업 선정

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)에서 17개 자치단체를 대상으로 공모한 '과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D 지원 사업'에 선정됐다고 19일 밝혔다.이에 따라 인천시는 3년 간 총 25억원의 사업비를 투입해 그동안 주기적으로 발생한 선박충돌사고로 인한 시민들의 불안감을 해소할 수 있는 '선박충돌방지예방 경보시스템' 개발에 착수할 방침이다.<선박충돌 예방 경고시스템 개념도 참고>시는 지난해 12월 영흥도 인근에서 발생해 15명의 사망자를 낸 낚시 배(9.77t)와 유조선(336t)의 충돌사고와 같은 선박충돌사고의 재발 방지를 위한 '연안 중소형 선박 안전운행시스템 실증 사업'을 과기부에 응모했다.이 사업은 3년에 거쳐 시행되며 총사업비는 25억원으로 오는 4월 중 과기정통부와 사업 협약을 체결하고 올해(1차 년도) 약 10억원을 투입할 계획이다.인천시 관계자는 "제4차 산업혁명을 맞아 자동차업체 간 상품화 경쟁을 하고 있는 자율주행차에 적용된 V2X (Vehicle to Everything) 기술을 선박 (S2S : Ship to Ship)에도 적용해 선박 간에 상호 경보 등을 발생시켜 충돌방지를 검증하는 사업으로써 실제로 해상(2017년 12월에 선박충돌사고가 발생한 영흥도 주변)에서 시험하는 실증사업이 주를 이루고 있어 이 사업이 완료되면 바로 상품화가 가능할 것으로 보고 있다"고 밝혔다.