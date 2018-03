얼트루, 2018 볼로냐 코스모프로프 미용 박람회 참가

2016년에 이어 2년 연속 글로우픽 컨슈머 뷰티 어워드 마스크 부문 1위 브랜드 ‘아임쏘리포마이스킨’ ㈜얼트루(대표: 소성현)는 지난 3월 15일부터 20일까지 열리는 2018 이태리 볼로냐 코스모프로프 미용 박람회에 참가했다고 밝혔다.

이번 2018 이태리 볼로냐 코스모프로프는 올해로 51년을 맞이하는 미국 라스베가스, 홍콩 등과 함께 손꼽히는 세계 3대 미용 박람회로 세계 64개국이 참가하고 25만명이 참가하는 대규모 박람회다.

얼트루는 이번 박람회에서 소비자가 직접 평가하는 뷰티 랭킹 서비스 ‘글로우픽’에서 2년 연속 뷰티 어워드 1위를 지키고 있는’ I’m sorry for my skin’ 시리즈 마스크팩 및 여행용 화장품인 ‘8스텝 트래블 젤리 마스크’와 미세먼지 방지 시티 케어 제품 등을 선보였다.

특히 ‘8스텝 트래블키트’는 여행객들에게 여행 필수품이라는 입소문을 타고 현재 (2018.3.19 기준) 글로우픽 마스크 부문 순위에서도 1위를 굳건히 지키고 있는 제품으로 클렌징부터 샤워, 스킨케어 관리까지 간편하게 할 수 있도록 소량 패키지 포장되어 있고, 사용 후 간편하게 버릴 수 있어 여행의 짐을 줄일 수 있다는 장점으로 여행객들에게 최적의 제품이다. 해당 제품은 인천공항 제 2청사 트래블메이트 매장에도 입점하여 국내외 여행객과의 접점을 넓히고 있다.

더불어 얼트루의 미세먼지 방지 시티케어 라인은 피엔케이피부임상연구센타㈜를 통해 표준사업지침서(SOP)를 바탕으로 미세먼지 흡착 방지 효과 및 피부 무자극 임상 인증을 마친 안티폴루션 제품으로 봄철 황사 및 미세먼지 기승으로 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

얼트루 관계자는 “4월 선케어 제품 출시를 앞두고 있으며 국내 시장 뿐만 아니라 아시아 및 유럽 등 해외 시장 진출에도 속도를 내고 있다. 이번 박람회 참가를 통해 많은 해외 바이어들로부터 제품력에 대해 호평을 받았으며 이를 바탕으로 유럽 시장 진출에도 지속적으로 박차를 다할 것” 이라고 밝혔다.

조갑천 kab@heraldcorp.com