“아이유, K팝 진부함 깬 아티스트”…美뉴욕타임스가 칭찬 아끼지 않은 까닭

[팔레트 앨범 재킷과 티저영상. 사진=아이유 인스타그램 캡처]

[헤럴드경제=이슈섹션] “독창적 매력을 지니고 있는 솔로 아티스트이며 정서적 위안을 주는 아티스트.”미국 유명 언론인 ‘뉴욕타임스 매거진’이 가수 아이유와 아이유의 히트곡 ‘팔레트’를 집중 조명하며 쏟아낸 극찬한 내용이다.뉴욕타임스 매거진은 지난 8일(현지시간) 세계 음악계의 촉망받는 아티스트 25명과 그들의 대표곡을 소개하는 ‘음악이 어디를 향하고 있는지 알려주는 25곡(Songs That Tell Us Where Music Is Going)’이라는 특집기획물을 내보내며 아티스트 아이유를 소개했다.이 특집은 작가 또는 언론인, 영화디렉터, 칼럼리스트 등 미국 내 실력을 인정받은 유명 저자들이 각각 맡은 아이티스트와 노래를 협업 저술 방식으로 작성해 화제가 되기도 했다.이날 뉴욕타임스 매거진은 9번째로 아이유와 정규 4집 타이틀곡 ‘팔레트’를 소개했는데, 아이유는 기획물 가수와 작품 중 유일한 K팝 아티스트이며 아시아 아티스트이기도 했다.뉴욕타임스 매거진은 아이유를 “K팝 장르의 진부함을 깨는 싱어송라이터”라며 “그녀의 성찰과 이에 대한 숙련은 감탄하지 않을 수 없다”고 칭찬했다.또한 아이유의 ‘팔레트’ 속 ‘성장’의 메시지도 매우 흥미롭다고 기술했다. 그들은 “아이유는 음악, 그리고 뮤직비디오를 통해 ‘어린 소녀도, 성숙한 여성도 아닌(Not a Girl, Not Yet a Woman)’ 자신의 성장을 팬들에게 서서히 입증해가고 있다”고 짚으며 아이유의 음악세계를 평가했다.이날 전문가들이 기대를 가지고 지켜보는 세계의 젊은 대중음악가로는 아이유 말고도 케이티 페리, 브루 노마스, 테일러 스위프트, 라나델레이, 빅샷 등 세계적인 팝아티스트들이 대거 이름을 올렸다.한편 지난해 4월 발표한 아이유의 정규4집 ‘팔레트’는 아이유가 직접 프로듀싱을 맡아 화제가 됐으며 가수 ‘아이유’의 또 다른 변신과 프로듀서 ‘아이유’의 음악적 성장을 새롭게 발견할 수 있게 했다.또한 ‘이병우’ ‘손성제’ ‘G-DRAGON’ ‘선우정아’ ‘오혁’ ‘샘 김’ 등 세대와 장르를 아우르는 뮤지션들과 만나 음악적 스펙트럼을 넓히는 동시에, 특유의 섬세한 음색과 노랫말로 모든 넘버를 ‘아이유’만의 감성으로 색칠하며, 아티스트 아이유의 또다른 색깔을 찾게 해준 앨범이라는 평가를 받았다.onlinenews@heraldcorp.com