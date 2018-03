[헤럴드경제=서병기 선임기자]유앤비(UNB)가 공식 SNS를 통해 평창 동계 패럴림픽 선수단을 응원하며 눈길을 끌고 있다.유앤비(UNB)는 공식 SNS를 통해 “평창 패럴림픽 대한민국 선수여러분들을 응원하겠습니다. 평창 패럴림픽 파이팅♥ #유앤비#UNB#평창패럴림픽”이라는 응원 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 유앤비(UNB) 멤버들은 직접 그린 패럴림픽 마스코트 반다비와 대한민국 선수단을 응원하는 멘트를 적은 피켓을 들고 카메라를 응시하고 있다.유앤비(UNB)멤버들은 지난 9일 평창 동계 패럴림픽의 시상식 축하무대에 올라 ‘Dancing With Devil’, ‘끌어줘’, ‘빛’ 3곡을 선보여 화제를 모았다.한편, 유앤비(UNB)측은 지난 3일 ‘UNB THANKS TO FANMEETING’을 성공적으로 마친 유앤비(UNB)가 4월초 정식 데뷔 준비로 바쁜 나날을 보내고 있으며 4월말 제프투어를 시작으로 해외공연투어를 진행 할 예정이라고 밝혔다.또한 유앤비(UNB)는 오는 17일 KBS ‘불후의 명곡’에도 출연한다./wp@heraldcorp.com