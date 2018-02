미NBC ‘한국 비하 망언’에 누리꾼들 분노

사진=서경덕 교수가 전 세계 주요 언론사에 배포한 동영상의 주요 장면. [서경덕 교수 제공=연합뉴스]

[헤럴드경제=김현경 기자] 2018년 평창동계올림픽 주관 방송사인 미국 NBC가 지난 9일 열린 올림픽 개막식 방송에서 ‘한국 비하 발언’을 해 비난을 사고 있다.NBC 중계진은 개막식 방송에서 일본 선수단이 입장하자 “일본이 1910~1945년 한국을 지배한 나라”라며 “그런데도 모든 한국인은 일본이 자신들의 변화에 매우 중요한 문화적·기술적·경제적 본보기라고 말할 것”(But every Korean will tell you that Japan is a cultural and technological and economic example that has been so important to their own transformation)이라고 발언했다.이에 대해 누리꾼들 사이에서 일본의 한국 식민지배를 옹호하는 망언이라며 거센 비난이 일고 있다. 우리 정부가 공식 항의하고 사과를 받아내야 한다는 주장이 쇄도했다.미주 한인 여성 온라인 커뮤니티 ‘미시USA’에도 “NBC에 항의 메일을 보내자”, “국제올림픽위원회(IOC)에 메시지를 보내 이슈화를 해야 한다”는 의견을 비롯해 강경한 목소리가 나왔다.현재 NBC 홈페이지에는 앵커나 해설자의 코멘트가 담기지 않은 개막식 영상이 게시돼 있다.NBC는 또 논란이 일자 자신들의 일부 SNS 계정에 대한 한국에서의 접속을 차단했다는 얘기도 나오고 있다.NBC는 나중에 공식으로 사과했다고 평창동계올림픽조직위원회가 11일 밝혔다.이 가운데 한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수는 감정적인 대응을 자제하자며 2분 분량의 영어 동영상(https://www.youtube.com/watch?v=4HQ2r0GCmOw)을 퍼뜨리고 있다.‘책임져야 할 파트너로서의 일본’이라는 제목의 이 영상은 2015년 2월 일본 외무성이 제작한 ‘전후 시대의 국가 건설: 책임 있는 파트너로서의 일본’이라는 역사 왜곡 영상을 패러디해 그해 4월 서 교수가 만들어 배포했다.한국·중국·필리핀 등 아시아 각 나라에서 일본이 저지른 전쟁 만행에 관한 역사적인 자료를 보여준 후 일본 정부는 아직도 진심 어린 사죄와 보상을 하지 않는다고 비판하는 내용이다.서 교수는 11일 이 영상을 NBC를 포함해 CNN·BBC·NHK 등 세계 주요 언론 300여 개 매체의 트위터 계정에 첨부하는 동시에 트위터·페이스북·인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전 세계인에게 알리고 있다.pink@heraldcorp.com