[헤럴드e렛츠런] ‘건러너’, 세계 최고 상금 경마대회 페가수스 월드컵 ‘우승’…170억원

[사진=렛츠런파크]

[헤럴드경제=배문숙 기자]전세계 경마 대회 중 가장 큰 상금이 걸린 ‘페가수스 월드컵’(Pegasus World Cup Invitational S, GⅠ, 1800m, 4세이상, 상금 한화 약170억 원)이 지난 27일(현지시간) 플로리다 걸프스트림 파크(Gulfstream Park)에서 열렸다고 1일 한국마사회가 전했다.지난해 브리더스컵 클래식을 우승한 미국산마 ‘건 러너’(Gun Runner, 5세, 수, 국제레이팅 130)가 이번 페가수스 월드컵 우승의 주인공이 됐다.‘페가수스 월드컵’은 정치인, 기업가이자 갬블 & 경마회사인 스트로나크(Stronach Group)의 회장 프랭크 스트로나크(Frank Stronach)의 제안으로 만들어졌다. 역대 최고의 상금을 차지하기 위해서는 조건이 따른다. 우선 12개로 제한된 게이트에 들어가기 위해선 100만달러(약11억)의 출전료를 지급해야 한다. 출전권 구매자는 자신이 선택 및 계약한 경주마를 출전시킬 수 있다.올해 페가수스 월드컵은 지난 해 1200만 달러 상금(출전마당 100만 달러씩)에서 400만 달러(주관사인 Stronach Group 추가제공)가 증액된 1600만 달러를 걸고 시행됐다. 경주 전날 ‘2017 미국 연도대표마(Horse of the Year Eclipse Award)’에 선정된 ‘Gun Runner’는 경주 시작 전부터 인기순위 1위로 기대를 한 몸에 받았다. 10번 게이트에서 출주한 ‘Gun Runner’는 출발과 동시에 선두권으로 치고 나오며 5번 ‘Collected’의 뒤에서 2위 자리를 확보했다.3코너에 접어드는 순간, ‘Gun Runner’는 ‘Collected’의 외곽으로 치고 나오며 순식간에 선두로 올라섰다. 4코너를 지나 직선주로에 들어서자 ‘Gun Runner’는 다른 말들과의 격차를 더 벌리기 시작했고, 경주 기록은 1:47.41으로 2위와는 2와 1/2마신(1마신=약2.4m)차, 3위권과는 큰 차이로 우승을 차지했다.2위는 지난 브리더스컵 클래식에서 3위를 기록했던 미국의 ‘West Coast’, 3위는 ‘Gunnavera’가 차지했다. 지난해 브리더스컵 클래식에서 ‘Gun Runner’에 밀려 2위를 기록한 ‘Collected’는 7위, 프랭키 데토리(Frankie Dettori)기수가 19년 만에 걸프 스트림 파크에 출전하며 기승한 ‘Toast of New York’은 12위에 머물렀다.우승마인‘ Gun Runner’는 지난 해 6월 17일 Stephen Foster Handicap(GⅠ) 경주 우승 이후 브리더스 컵 클래식을 포함해 이번 페가수스 월드컵까지 5개의 GⅠ 경주를 연달아 우승하는 저력을 보여줬다. 특히 ‘Gun Runner’는 페가수스 월드컵이 열린 걸프 스트림 파크에는 처음 출전했지만 10개의 경마장에서 출전한 경력을 바탕으로 걸프 스트림에도 완벽하게 적응하며 1위 상금 700만 달러(약 75억 원)을 가져가게 되었다. ‘Gun Runner’는 이번 페가수스 월드컵을 마지막으로 은퇴하고 씨수말로 활동할 예정이다.한편, 제1회 페가수스 월드컵 우승마는 ‘세계최고 경주마(Longine Worlds’ Best Racehorse)‘에 2016, 2017년 2년 연속 선정된 미국산마 ’애러게이트‘(Arrogate, 국제레이팅 134)다.