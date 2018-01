[2018 대한민국 고객감동·국가경쟁력 브랜드대상/ (주)광천김] 최상급 원초로 국내 대표 김 브랜드로 성장…신유철 대표

[2018 대한민국 고객감동·국가경쟁력 브랜드대상 김 브랜드 부문]



(주)광천김은 충남도지사 품질추천 농특산물 지정과 충남 우수중소기업에 선정되는 등 ‘광천’ 브랜드의 상표권을 취득하며 광천과 해남, 서천, 대천, 성남 등에 생산가공 인프라를 구축하였으며, 2015년 미국 현지 법인 설립을 시작으로 국내·외 총 12개 생산 공장을 보유한 국내 최대 규모의 조미김 생산 업체로 성장했다. (주)광천김 신유철 대표는 “국내 시장에서의 위상이 미약했지만 독보적인 생산, 품질 인프라와 마케팅의 전문성을 바탕으로 연간 100% 이상 급속히 성장하여 대한민국 대표 김 브랜드로 자리 잡았다”고 밝혔다. 광천지역 5개 공장 48개 라인에서 하루 9백5십만 봉 이상의 김밥김, 삼각김밥김, 도시락김, 전장김, 미니김, 자반, 김스낵 등을 생산하고 있으며, 하루 18만 개 이상의 캔김 제품 생산전용라인도 갖추고 있다. ​또한 모든 생산라인에 자동이물선별기 및 금속탐지기를 보유하고 있어 소비자들에게 신뢰할 수 있는 안전한 품질의 제품을 선보이고 있다.



(주)광천김은 체계적인 자동화/표준화 KC 생산 공정을 위해 적극적인 설비, 기술, 마케팅 투자를 이어온 결과 국내외 현지시장 맞춤형 제품 개발과 SCM(공급망관리)을 통해 해외 시장에서의 위상과 인지도가 급성장하며 지속적인 성장 실적을 통해 ‘2천만 불 수출의 탑’을 수상하였다. 이는 양식 전 종묘 배양부터 양식 채취, 위판장, 1차 가공공장, 화입공장, 냉동 창고, 2차 가공공장, 유통까지 이어지는 모든 과정을 원-스톱으로 구축하는 ‘KC One-Stop Supply Chain Infra’가 있었기에 가능했다.



(주)광천김은 2017년부터 ‘바다로 세계로’라는 캐치프레이즈 아래 ‘Global 광천김’으로 도약하며 종합식품브랜드로의 확장을 강력히 추진하고 있다. 이를 위해 메인 브랜드인 (주)광천김을 필두로 건어물 전문 브랜드인 어가찬, 종합식품 브랜드인 밥상마루, 김 가공 전문 브랜드인 김&Joy를 런칭했다. 특히 김&Joy에서 출시한 크리스피 크런치 스낵 3종 세트는 김 가공식품의 새로운 패러다임을 제시하고 있는 제품으로 국내뿐만 아니라 해외 고객들까지 매료시키는 독특한 맛으로 큰 인기를 얻고 있다. ㈜광천김은 미국 현지에 ㈜KIMNORI USA를 설립하여 월마트, 코스트코 등 세계적인 유통 업체에 진출하였으며 미국의 ㈜Golden Pot Garden을 인수하여 원천기술기반을 다지고 있어 ‘광천김’의 성공적인 진출이 기대되고 있다. 또한 2017년 대련에 중국 지사를 설립한 데 이어 올해 법인 체제 출범을 목표로 하여 대륙을 공략할 것이라는 포부를 밝히기도 했다.



신 대표는 "바다로 세계로 To The Ocean To The World"라는 캐치프레이즈 아래 “국내 1등, 세계 1등 Jump Up 광천김”이라는 Mission과 함께 파사현정(破邪顯正) 해현경장(解弦更張)의 각오로 가열차게 지속될 것입니다”고 강조하며 고객감동 국가경쟁력브랜드 대상 수상에 대한 소감을 밝혔다. 국내 유수의 업체들과 함께 경쟁하며 ‘광천김’ 브랜드의 지속을 알리고 있는 (주)광천김의 발걸음은 대한민국의 뿌리산업인 수산업 분야의 희망찬 미래를 준비하고 있다. 글로벌 시장에서 대한민국 대표브랜드로 성장하고 있는 (주)광천김의 행보가 주목받는 이유이다.



