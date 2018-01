문란한 성생활 우정…집단 성폭행 20대 5명 6~8년 선고

[사진=연합뉴스CG]

[헤럴드경제 이슈섹션] 인터넷 채팅으로 만난 여성에게 게임을 제안, 반강제로 술을 먹인 뒤 집으로 데려가 차례로 성폭행하고 이 장면을 휴대전화로 촬영한 20대 남성 5명이 중형을 선고받았다.이들은 친구사이로 평소에도 휴대전화 채팅 앱을 통해 알게 된 여성들과 한방에서 성관계하며 이를 지켜보기도 하고 휴대전화로 촬영하는 등 문란한 성생활을 해온 것으로 알려졌다.부산지법 형사6부(김동현 부장판사)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(특수준강간·카메라 등 이용 촬영) 혐의로 재판에 넘겨진 A(26) 씨에게 징역 8년을, B(25) 씨에게 징역 7년을, C(26) 씨에게 징역 5년을, D(26)·E(26) 씨에게 징역6년을 각각 선고했다고 30일 밝혔다. 재판부는 또 이들에게 성폭력 치료프로그램 120시간 이수와 5년간 신상정보 공개를 명령했다.범죄사실에 따르면 A 씨는 지난해 5월 22일 밤 휴대전화 채팅에서 우연히 만난 20대 여성을 자신의 원룸에 오게 해 성관계했다.그런 뒤 A 씨는 친구 B, C 씨와 피해 여성을 주점으로 데려가 게임을 하며 술을반강제로 마시게 했다.이들은 만취해 몸을 제대로 가누지 못하는 여성을 택시에 태워 여성이 홀로 살던 원룸으로 데려가 돌아가며 성폭행했다.의식이 혼미한 상태에서 성폭행을 당하던 여성은 유일하게 구면인 A 씨에게 B, C 씨를 말려달라고 말했지만 A 씨는 “괜찮다”며 오히려 B, C 씨의 성폭행을 도왔다.B 씨 연락을 받고 도착한 친구 D·E 씨도 차례로 여성을 유린했다. 이 과정에서 A, B, D 씨는 피해 여성을 휴대전화로 사진을 찍거나 동영상 촬영했다.A 씨 등은 법정에서 “피해자의 명시적·묵시적 승낙 하에 성관계한 것이지, 범행을 공모하거나 합동해 간음한 사실이 없다”고 주장했다.재판부는 “A 씨는 B, C, D, E 씨와 합동해 당시 성적 행위에 정상적인 대응·판단 능력이 없는 심신상실 상태 또는 심리적, 물리적으로 반항이 현저히 곤란한 항거불능 상태에 있었던 피해자를 강간한 사실이 인정된다”고 판단했다.재판부는 이어 “범행 경위, 수법에 비추어 볼 때 죄책이 무겁고 피해자는 극심한 성적 수치심과 정신적 고통을 받았다”며 “A, B, D, E는 피해 보상을 하지 않았고피해자로부터 용서받지 못했으며 A 씨는 잘못을 반성하지 않고 있다”고 중형 이유를밝혔다.