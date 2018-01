[사진=손흥민 인스타그램]

[헤럴드경제=이슈섹션] 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 승리의 인증샷을 공개했다.14일 손흥민의 자신의 인스타그램에 “3 Points, unbelievable Performance Thank you for your amazing support.”라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진에는 손흥민이 팀 동료인 해리케인, 델레알리, 크리스티안 에릭센과 함께 승리의 기쁨을 나누고 있다.한편 손흥민은 14일 새벽(한국시간)에 영국 런던 웸블리에서 열린 2017-18시즌 프리미어리그 23라운드에서 시즌 11번째 골을 터뜨리며 토트넘이 에버튼을 4대 0으로 승리하는데 기여했다.onlinenews@heraldcorp.com