[부고] 전점수(전 부산시의사회장)씨 별세 外

▶전점수(전 부산시의사회장)씨 별세, 전명우(LG전자 전무)·철우(하나정형외과 원장)·은주씨 부친상, 정윤성(협성운수 대표)씨 빙부상, 권희숙·윤선정씨 시부상=25일, 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 27일 오전 5시40분. (02)2258-5940
▶양원준(한국여자농구연맹 사무총장)씨 부친상=26일 여의도성모병원, 발인 28일. (02)3779-1526
▶이도조(전 경남ㆍ충남경찰청장)ㆍ채력(삼원전자통신 대표)ㆍ이영우(충남대 교수)ㆍ류석춘(연세대 교수ㆍ자유한국당 혁신위원장)씨 장모상=25일 삼성서울병원, 발인 27일. (02)3410-3151
▶김영희(사업)씨 부친상, 정지성(민주평통 키르기스스탄 지회장)씨 빙부상=25일 인천청기와장례식장, 발인 27일. (032)556-4622
▶박성원(아워홈 차장)ㆍ미정(그랜드백화점 대리)ㆍ성우(조선비즈 기자)씨 부친상, 이상구(세란병원 과장)씨 장인상=25일, 연세대세브란스병원, 발인 27일. (02)2227-7580
▶장동익(사업)씨 모친상, 문희수(한국경제신문 논설위원 겸 경제교육연구소장)씨 장모상=25일 부천순천향대병원, 발인 27일. (032)327-3010
▶은현탁(대전일보 세종취재본부장)씨 모친상=25일 대구가톨릭대병원, 발인 27일. (053)650-4444
▶박세훈(송도국제화복합단지개발주식회사 기획감사팀장)ㆍ양춘(한영개발(주) 대표)씨 부친상, 김미선(한국투자저축은행 과장)씨 시부상=25일 여의도성모병원, 발인 27일. (02)3779-1526