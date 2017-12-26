  • 페이스북
  • 트위터
  • 카카오스토리
메뉴 열기
메뉴 닫기
  • 대기업

  • [부고] 전점수(전 부산시의사회장)씨 별세 外

  • 기사입력 2017-12-26 11:33 |홍석희 기자
    • 프린트
    • 메일
    • 크게
    • 작게
  • 페이스북
  • 트위터
  • 카카오스토리
▶전점수(전 부산시의사회장)씨 별세, 전명우(LG전자 전무)·철우(하나정형외과 원장)·은주씨 부친상, 정윤성(협성운수 대표)씨 빙부상, 권희숙·윤선정씨 시부상=25일, 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 27일 오전 5시40분. (02)2258-5940

▶양원준(한국여자농구연맹 사무총장)씨 부친상=26일 여의도성모병원, 발인 28일. (02)3779-1526

▶이도조(전 경남ㆍ충남경찰청장)ㆍ채력(삼원전자통신 대표)ㆍ이영우(충남대 교수)ㆍ류석춘(연세대 교수ㆍ자유한국당 혁신위원장)씨 장모상=25일 삼성서울병원, 발인 27일. (02)3410-3151

▶김영희(사업)씨 부친상, 정지성(민주평통 키르기스스탄 지회장)씨 빙부상=25일 인천청기와장례식장, 발인 27일. (032)556-4622

▶박성원(아워홈 차장)ㆍ미정(그랜드백화점 대리)ㆍ성우(조선비즈 기자)씨 부친상, 이상구(세란병원 과장)씨 장인상=25일, 연세대세브란스병원, 발인 27일. (02)2227-7580

▶장동익(사업)씨 모친상, 문희수(한국경제신문 논설위원 겸 경제교육연구소장)씨 장모상=25일 부천순천향대병원, 발인 27일. (032)327-3010

▶은현탁(대전일보 세종취재본부장)씨 모친상=25일 대구가톨릭대병원, 발인 27일. (053)650-4444

▶박세훈(송도국제화복합단지개발주식회사 기획감사팀장)ㆍ양춘(한영개발(주) 대표)씨 부친상, 김미선(한국투자저축은행 과장)씨 시부상=25일 여의도성모병원, 발인 27일. (02)3779-1526
많이 본 기사
많이 본 기사리스트
순번 기사텍스트 기사이미지
1 檢 ‘장자연 리스트’ 재수사 유력…성상... 檢 ‘장자연 리스트’ 재수사 유력…성상...
2 유시민 누나 유시춘 ‘김어준의 뉴스공장... 유시민 누나 유시춘 ‘김어준의 뉴스공장...
3 정대세 부인에 쩔쩔 “통금 넘겼더니 폭발... 정대세 부인에 쩔쩔 “통금 넘겼더니 폭발...
4 ‘tbs 김어준의 뉴스공장’이정렬 “이 시... ‘tbs 김어준의 뉴스공장’이정렬 “이 시...
5 [리얼푸드]매일 채소를 먹으면…“뇌 노화... [리얼푸드]매일 채소를 먹으면…“뇌 노화...
6 동해고속도로 사고, 25톤 트럭 들이받은 ... 동해고속도로 사고, 25톤 트럭 들이받은 ...
이슈 & 토픽
이슈 n 토픽
텍스트 이미지
유시민 누나 유시춘의 6월항쟁 유시민 누나 유시춘의 6월항쟁
이태임 울린 30억 드림하우스 이태임 울린 30억 드림하우스
옥중 朴 ‘바람의 파이터’ 애독 옥중 朴 ‘바람의 파이터’ 애독
핫이슈 아이템
포토슬라이드
  • 미녀 테니스 요정~ 아찔한 스매싱~~
    미녀 테니스 요정~ 아찔한 스매싱~~
  • 마이애미 해변의 유혹( 誘惑)
    마이애미 해변의 유혹( 誘惑)
  • 피겨요정 아찔연기 어디까지~~
    피겨요정 아찔연기 어디까지~~
  • 화려~섹시~ 파리의 유혹~~~
    화려~섹시~ 파리의 유혹~~~
핫 클릭
비즈링크
연예ㆍ스포츠
헤럴드경제
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드스퀘어|제호 : 헤럴드경제|인터넷신문등록번호 : 서울 아03710
등록일자 : 2015.04.28|발행인ㆍ편집인 : 권충원|청소년보호책임자 : 신창훈|대표전화 : 02-727-0114
Copyright Herald Corporation. All Rights Reserved. 모든 기사(콘텐츠)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전제/복사/배포 등을 금지합니다.