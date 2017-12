지소울 26일 육군 현역 입대, 새 싱글로 팬들과 인사

지소울.

[헤럴드경제=이슈섹션] 지소울(G.Soul)이 오는 26일 현역입대 한다.지소울의 소속사에 따르면 지소울은 오는 26일 강원도 철원 육군 6사단 신병교육대로 입소한다. 전날인 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 앨범 ‘I’ll Be There‘를 발표한다.소속사 하이어뮤직 측은 “지소울은 입대일이 얼마 남지 않았음에도 평상시와 다름없이 음악 작업에 매진해왔고, 입대 하루 전날 마지막 싱글 앨범을 선보이게 됐다”며 “크리스마스와 어울리는 따뜻한 곡인만큼 많은 관심 가져주시고, 국방의 의무를 다하기 위해 팬들 곁을 잠시 떠나있을 지소울에게도 응원 부탁드린다”고 전했다.타이틀곡 ’I‘ll Be There’는 지소울이 2년 전 크리스마스에 만든 곡으로, 겨울 느낌이 물씬 풍기는 미니멀한 R&B 사운드가 돋보인다. 특히 모든 사람들에게 힘이 되길 바라는 지소울의 따뜻한 메시지가 가사로 녹아 있어 올 겨울 많은 이들의 지친 마음을 감싸줄 힐링송이 될 전망이다.지소울의 군입대 전 마지막 신곡 ‘I’ll Be There‘와 ’No Answer‘는 오는 25일 오후 6시부터 감상할 수 있다.onlinenews@heraldcorp.com