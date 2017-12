와이즈(Wise)한 해외 주식 투자정보 – 2017년 해외증시를 견인한 기업들 (미국 편)

2017년 한 해의 주식 시장을 돌이켜 보면 전세계적으로 과열 경고가 끊이지 않았을 정도로 주식 시장의 상승 랠리가 돋보인 한 해였다. 거래일을 7일 남짓 남겨둔 현재 월가의 전략가들의 2018년 증시 전망을 엿보면 2018년의 주식 시장은 2017년과 흡사한 추세를 보일 것이라는 전망이 공통적이다.



골드만 삭스는 “밸류에이션 부담과 정치 및 지정학적 리스크는 여전히 존재하지만 강세장이 지속될 것”이라는 의견을 보였고, 바클레이즈는 “내년 금융시장 흐름은 2017년과 거의 같을 것”이라고 예상하였다. 또한 UBS는 “올해의 성장 모멘텀이 내년에도 이어질 것인지에 대해 낙관적 견해”임을 밝혔다.



전세계 20여 개 시장의 30만 개 이상의 주식, ETF에 가상화폐까지 커버하는 글로벌 해외 투자 종합정보 포털 쉐어와이즈 코리아(https://www.sharewise.co.kr) 에서는, 이러한 월가의 중론에 따라 2017년 해외 증시를 견인한 상승주들을 알아보면서, 2017년에는 어떠한 주식들이 상승 랠리를 이끌었는지를 통해 2018년도에 눈여겨 볼 기업들을 찾아볼 수 있다.





◎ 미국 S&P 500 지수 상승주 – 헬스케어, IT, 반도체, 건설 분야가 상승 주도





미국 S&P500 지수의 연초 대비 퍼포먼스(YTD)



S&P500은 미국의 스탠다드 앤드 푸어 사가 기업규모 · 유동성 · 산업 대표성을 감안하여 선정한 보통주 500종목을 대상으로 작성해 발표하는 주가지수로, 미국에서 가장 많이 활용되는 대표적인 지수이다. 미국 S&P지수의 연초 대비 상승률 상위권에 위치한 기업은 헬스케어, IT, 반도체와 건설 총 4가지 사업 분야가 주를 이루었다.





◎ 헬스케어 – 얼라인 테크놀로지, 버텍스 파마슈티컬, 인투이티브 서지컬, 센틴, 일루미나



S&P 500 지수 구성 기업 중 헬스케어 관련 기업인 얼라인 테크놀로지, 버텍스 파마슈티컬, 인투이티브 서지컬, 센틴, 일루미나의 연초 대비 주가 차트



헬스케어 분야에서는 인비절라인으로 유명한 교정장치 기업인 얼라인 테크놀로지(Align Technology), 제약회사인 버텍스 파마슈티컬(Vertex Pharmaceuticals). 수술용 로봇 분야에서 세계 1위인 인투이티브 서지컬(Intuitive Surgical), 미국 최대 건강보험회사인 센틴(Centene), 그리고 유전체 분석기업 세계 1위인 일루미나(Illumina)가 있다. 이들 기업은 연초 대비 평균 90% 이상의 주가 상승을 보였다.







연초 대비 높은 성장을 보인 얼라인 테크놀로지에 대한 회원 예상



헬스케어 분야의 고성장을 예상하는 독일의 한 개인투자자는 트렌드에 따라 빠른 상승세가 있을 것을 예상하였고, 약 2달이 지난 현재 예상을 초과 달성하는 주가에 도달하였다. 차트 분석에 따른 투자 판단을 근거로 본인의 예상 주가를 공유하였고, 예상에 부합하여 주가가 크게 올랐음을 볼 수 있다.





◎ 반도체 및 반도체 장비 관련 – 마이크론, 엔비디아, 램리서치, 케이던스 디자인 시스템, 테라다인, 어플라이드 머티어리얼즈



S&P 500 지수 구성 기업 중 반도체 및 반도체 장비 관련 기업인 마이크론, 엔비디아, 램리서치, 케이던스 디자인 시스템, 테라다인, 어플라이드 머티어리얼즈의 연초 대비 주가 차트



반도체 및 반도체 장비 분야에서는 세계적인 반도체 업체인 마이크론(Micron), 고사양 게임 및 자율주행차 등에 사용되는 그래픽카드(GPU) 전문기업 엔비디아(NVIDIA), 반도체 식각 장비 업체 세계 1위인 램 리서치(Lam Research), 반도체 설계자동화(EDA) 툴 전문 기업 케이던스 디자인 시스템스(Cadence Design Systems), 반도체 테스트장비 세계 1위인 테라다인(Teradyne), 그리고 세계 최대 반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)가 있다. 이들 기업은 연초 대비 평균 75% 이상의 주가 상승을 보였다.







연초 대비 높은 성장을 보인 마이크론에 대한 회원 예상



마이크론의 고성장을 예상하는 독일의 한 개인투자자는 상향 추세에 따라 2017년 하반기까지 좋은 차트 성적이 나올 것을 기대하였고, 17년 초에 예상한 목표 주가 대비 86.51%의 퍼포먼스를 보였다. 언론사의 투자 관련 자료에 따른 투자 판단을 근거로 본인의 예상 주가를 공유하였고, 예상에 부합하여 주가가 크게 올랐음을 볼 수 있다.





◎ IT 및 소프트웨어 관련 – 페이팔, 레드햇, 액티비전 블리자드, 어도비, 넷앱



S&P 500 지수 구성 기업 중 IT 및 소프트웨어 관련 기업인 페이팔, 레드햇, 액티비전 블리자드, 어도비, 넷앱의 연초 대비 주가 차트



IT 및 소프트웨어 관련 분야에서는 온라인 결제 서비스 업체 페이팔(PayPal), 오픈 소스 솔루션 기업 레드햇(Red Hat), “오버워치” 등으로 유명한 게임 개발사 액티비전 블리자드(Activision Blizzard), 소프트웨어 개발 업체 어도비 시스템스(Adobe Systems), 그리고 스토리지 전문기업 넷앱(NetApp)이 있다. 이들 기업은 연초 대비 평균 75% 이상의 주가 상승을 보였다.







연초 대비 높은 성장을 보인 페이팔에 대한 회원 예상



페이팔의 주가 상승을 예상하는 독일의 한 개인투자자는 상승 추세의 차트 분석과 자신의 투자 직감에 따라 예상 시작일인 17년 5월 기준 6개월 후 목표주가에 도달할 것이라고 판단하였다. 이 예상은 시작가 대비 51.58%의 퍼포먼스를 보이며 예상에 일부 부합하는 좋은 성과를 보였고, 전세계 많은 개인투자자들 또한 이 회원의 의견에 동의하는 모습을 알 수 있다.







◎ 건설 및 중장비 관련 – DR호튼, 풀테 그룹, 캐타필라, 유나이티드 렌탈



S&P 500 지수 구성 기업 중 건설 및 중장비 관련 기업인 DR호튼, 풀테 그룹, 캐타필라, 유나이티드 렌탈의 연초 대비 주가 차트



건설 및 중장비 관련 분야에서는 주택 건설업체인 DR 호튼(DR Horton), 미국 최대 주택 건설업체인 풀테 그룹(Pulte Group), 세계 최대 건설장비 업체인 캐타필라(Caterpillar), 그리고 미국 최대 건설장비 렌탈업체인 유나이티드 렌탈(United Rentals)이 있다. 이들 기업은 연초 대비 평균 70% 이상의 주가 상승을 보였다.







연초 대비 높은 성장을 보인 캐타필라에 대한 회원 예상



캐타필라의 주가 상승을 예상하는 독일의 한 개인투자자는 시와 같은 재치있는 글을 통해 캐타필라의 성장 잠재력을 공유하였다. 미국 트럼프 대통령이 도로에 아스팔트를 깔고, 지하철 신규 노선을 위해 굴을 파고, 장벽을 세우면서 미국을 대단한 나라로 만들면, 마지막에 웃는 자는 캐타필라(CAT)의 주주들이라는 의견을 공유하였고, 전세계 많은 개인투자자들 또한 이 회원의 의견에 동의하는 모습을 알 수 있다. 모국어가 아닌 영어로 작성된 투자 의견은 전세계 개인투자자들과의 의견 교류를 보다 효과적으로 할 수 있다.





지난 2017년의 기록을 통해 알 수 있듯이 쉐어와이즈의 강력한 투자자 커뮤니티 기능으로 성공적인 투자를 이룬 개인투자자들의 수는 앞으로도 늘어날 전망이다.











